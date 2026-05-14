33-letnia Polka zaginęła w turystycznym raju. "Straciła telefon, paszport"

W skrócie Rodzina prosi o pomoc w poszukiwaniach 33-letniej Anny Wilskiej, która zaginęła na Majorce w połowie kwietnia.

Ostatni kontakt z Anną Wilską miał miejsce 13 kwietnia, a kilka dni później poinformowała o kradzieży telefonu, paszportu i dokumentów.

Bliscy apelują o zgłaszanie wszelkich informacji na temat zaginionej, która nie posiada przy sobie dokumentów ani telefonu.

13 kwietnia Anna Wilska rozmawiała za pośrednictwem komunikatora z bratem, jednak rozmowa nagle się urwała. 17 kwietnia 33-letnia Polka poinformowała za pośrednictwem konta na Instagramie nieznanego mężczyzny, że została okradziona na plaży.

"Straciła telefon, paszport oraz wszystkie dokumenty. Od tamtej pory nie nawiązała ponownego kontaktu z rodziną ani przyjaciółmi. Nie zgłosiła się również do konsulatu wyrobienie tymczasowego paszportu" - przekazali bliscy we wpisie, który obiegł media społecznościowe.

Zaginęła Anna Wilska. 33-latka przebywała na Majorce

Wszystkich, którzy mogli widzieć zaginioną, bliscy proszą o kontakt z hiszpańską policją, polskim konsulatem w Hiszpanii lub o nawiązanie bezpośredniego kontaktu z bliskimi. Możliwy jest również kontakt z Komendą Powiatową Policji w Gnieźnie pod nr. tel. 47 772 12 11.

"Jeśli mieszkasz na Majorce, pracujesz w turystyce, prowadzisz hostel lub widziałeś osobę odpowiadającą temu opisowi - prosimy o kontakt! Każda informacja może być na wagę złota, szczególnie że zaginiona nie posiada przy sobie dokumentów ani telefonu" - apelują bliscy.

Anna Wilska ma 33 lata, jest szczupłą brunetką, włosy średniej długości. Wzrost ok. 175 cm, oczy niebieskie. Na lewym ramieniu ma charakterystyczny ślad po szczepionce.

