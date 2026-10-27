W skrócie Biegły sądowy orzekł, że 31-letni Marokańczyk zmarł na skutek pęknięcia czaszki po upadku na beton, do którego doszło po bójce w St. Julian’s.

Zatrzymany w sprawie 27-letni Polak usłyszał zarzuty umyślnego zabójstwa oraz spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, do których się nie przyznaje.

Śledczy ustalili, że podejrzany 27-latek był już wcześniej notowany przez polską policję w związku z podejrzeniem o spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

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Do tragicznego w skutkach incydentu doszło pod koniec września w Spinola Gardens w St. Julian's na Malcie. Z relacji naocznych świadków wynika, że doszło tam do gwałtownej kłótni między dwoma mężczyznami. Jeden z nich, 31-letni Marokańczyk, został uderzony, upadł i uderzył głową o beton.

Życia mężczyzny nie udało się uratować. W sprawie zatrzymano drugiego uczestnika bójki, 27-letniego turystę z Polski, który był na wyspie na wakacjach i wkrótce miał wrócić do kraju. Mężczyzna nie przyznał się do winy.

Malta. 27-latek z Polski zatrzymany po śmierci Marokańczyka. Nowe informacje

Po miesiącu od zdarzenia do sądu trafiła opinia biegłego, którego zadaniem było ustalenie bezpośredniej przyczyny śmierci 31-latka.

Biegły medycyny sądowej, Edward Cherubino, najpierw zbadał zatrzymanego Polaka, a następnie przeprowadził sekcję zwłok Marokańczyka. Z jego ustaleń wynika, że mężczyzna zmarł na skutek uderzenia o ziemię, które doprowadziło do pęknięcia czaszki. Cios pięścią, zadany podczas bójki, rozciął jedynie twarz Marokańczyka.

W czasie sekcji ujawniono także rany cięte i siniaki na przedniej części twarzy ofiary, a także znaczny krwotok w mózgu.

W sprawie przesłuchano już także policjantów prowadzących śledztwo. Postępowanie cały czas jest w toku. Zatrzymany Polak usłyszał zarzuty m.in. umyślnego zabójstwa i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu skutkującego śmiercią. Nie przyznał się do winy.

Wiadomo, że 27-latek był wcześniej znany polskiej policji w związku z doniesieniem dotyczącym spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Źródła: Mata Today, TVP World



