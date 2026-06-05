W skrócie W domu byłego oficera CIA odnaleziono 303 sztabki złota o wartości ponad 40 mln dolarów, dwa miliony dolarów w gotówce oraz ponad 30 luksusowych zegarków.

David R., były agent CIA, został tymczasowo aresztowany i oskarżony o kradzież środków publicznych.

Służby prowadzą śledztwo dotyczące wyłudzenia, fałszowania informacji o wykształceniu oraz doświadczeniu zawodowym przez Davida R.

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19 maja agenci FBI przeprowadzili nalot na dom Davida R., wyższego oficera amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA). Znaleziono 303 sztabki złota, dwa miliony dolarów w gotówce oraz ponad 30 luksusowych zegarków.

Sąd nakazał w piątek bezwzględny areszt dla mężczyzny na czas trwania postępowania, wskazując na "zagrożenie, jakie może stanowić dla społeczności".

Były agent CIA aresztowany. Pracował nad tajnym projektem

Według informacji "The New York Times" David R. przed aresztowaniem pracował w jednym z najbardziej tajemniczych pionów CIA - Dyrekcji Nauki i Technologii. Jednostka odpowiada m.in. za zaawansowane technologie szpiegowskie, cyberoperacje i specjalistyczny sprzęt.

Źródła NBC News twierdzą, że zatrzymany pełnił funkcję łącznika z Pentagonem w sprawie wrażliwego programu okrętów podwodnych z napędem nuklearnym.

Informatorzy "NYT" podają z kolei, że R. najprawdopodobniej wszedł w posiadanie złota, ponieważ używa się go do finansowania tajnych operacji rządowych, aby uniknąć wykrycia transakcji.

Pentagon nie odpowiedział na prośbę mediów o komentarz. "Od listopada 2024 roku do marca 2025 roku, według dokumentów sądowych, pan R. żądał i otrzymał dziesiątki milionów dolarów w sztabkach złota i walucie obcej na 'wydatki związane z pracą'" - podał "NYT".

Centralna Agencja Wywiadowcza po aresztowaniu agenta wysłała na przymusowy urlop kilku swoich pracowników.

USA. Poważne zarzuty dla byłego oficera CIA

Prokuratura postawiła Davidowi R. zarzut kradzieży środków publicznych. Z opisu sprawy wynika, że śledztwo jest znacznie szersze.

Organy ścigania podejrzewają, że były oficer CIA wyłudził środki od agencji i przez lata fałszował informacje o swoim wykształceniu oraz doświadczeniu zawodowym, kłamiąc m.in. o kwalifikacjach pilota.

Amerykańskie media wskazują na nietypowy przebieg sprawy. Dotąd R. formalnie nie oskarżono o szpiegostwo, korupcję czy zdradę państwa, co miało miejsce w podobnych przypadkach w przeszłości. Według "NYT" śledczy dopiero analizują źródło zgromadzonych przez niego pieniędzy.

Źródła: NBC News, "The New York Times"





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