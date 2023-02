28-letni Stuart Brown z Bangor w hrabstwie Down (Walia) powiedział, że odkrycie kolorowego skorupiaka było "niespodzianką dla wszystkich". Niektórzy biolodzy morscy oszacowali prawdopodobieństwo złapania niebieskiego homara na około dwa miliony do jednego - czytamy na stronach internetowych dziennika "The Independent".

Młody szyper rybackiego kutra przekazał dziennikarzom, że nie mógł uwierzyć własnym oczom, kiedy w zeszły piątek wyciągnął jednego z nich ze swoich pułapek. Specjalna skrzynia z drucianej siatki znajdowała się na głębokości około 15-18 metrów, gdy coś dostało się do jej środka.

Po wyciągnięciu pułapki z wody położył ją na pokładzie i przesunął nogą do członka załogi. Ten zauważył, że znajdujący się w skrzynce homar "jest bardzo niebieski".

"Spojrzałem na niego i powiedziałem, że 'nie ma problemu'. Ale potem spojrzałem jeszcze raz i zdałem sobie sprawę, że 'on jest zbyt niebieski'" - relacjonował rybak. "Na takiej głębokości zdarzają się homary, które nie wyglądają normalnie, są nieco bardziej brązowe lub bardziej czerwone, po prostu są inne, ale nie na tyle ekstremalnie" - wyjaśnił pracujący przy połowie ryb od 11. roku życia kapitan.

"Sprawdziłem w Google, jak rzadkie są takie przypadki, i szansa na złapanie tego homara wynosiła jeden na dwa miliony" - powiedział agencji Press Association. Przekazał, że niebieski homar został dodany do listy "dziwnych i cudownych rzeczy", które widział w morzu.

Niezwykły niebieski homar. Nadal pływa w morzu

Po zrobieniu zdjęć wyjątkowemu okazowi, 28-latek wypuścił skorupiaka do wody, ponieważ złapany osobnik był tuż poniżej dopuszczalnego do połowu rozmiaru.

"Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Inni rybacy, z którymi rozmawiałem, a są dużo starsi ode mnie, mówili to samo. Dla wszystkich to zaskoczenie, że pojawił się na wschodnim wybrzeżu" - przyznał poławiacz homarów.

"Wciąż jest gdzieś w jeziorze i pływa tak szczęśliwy, jak to tylko możliwe. Miejmy nadzieję, że jeśli ktoś inny go złapie, również go wypuści" - wyraził nadzieję Brown.

Jak podaje BBC, większość homarów ma ciemnobrązowy kolor, ale mogą zdarzać się też okazy o dziwnych odcieniach, jak pomarańczowy, czerwony i żółty. Naukowcy twierdzą, że niezwykłe zabarwienie wynika z nieprawidłowej genetyki. Na skutek mutacji niektóre homary wytwarzają więcej określonego białka niż inne.