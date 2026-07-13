26-latek zastrzelony przez ICE. "Wykorzystał pojazd jako broń"
26-letni mężczyzna pochodzenia kolumbijskiego został zastrzelony przez służby migracyjne ICE w mieście Biddeford w stanie Maine. Według świadków funkcjonariusze oddali co najmniej cztery strzały. Stanowa organizacja walcząca o prawa emigrantów przekazała, iż ofiara przebywała na terytorium USA legalnie i miała prawo do pracy.
Informację o śmierci 26-latka potwierdził senator stanu Maine Angus King. Na postawie informacji uzyskanych od Markwayne'a Mullina, sekretarza Homeland Security, senator stwierdził, że ICE działało na podstawie nakazu zatrzymania.
- (Mężczyzna - red.) Znajdował się w pojeździe, wyjechał nim, sekretarz użył sformułowania "wykorzystał pojazd jako broń". Został zastrzelony przez agenta ICE - przekazał CNN senator King.
- Nie pozwolimy, by ta śmierć stała się jedynie przypisem w statystykach dotyczących egzekwowania prawa tej administracji - powiedziała Crystal Cron z imigranckiej organizacji Maine Immigrants' Rights Coalition.
Kolejna ofiara ICE. Nie żyje 26-letni Kolumbijczyk
Oświadczenie w sprawie tragicznej strzelaniny opublikował burmistrz Biddeford Liam LaFountain, który wezwał służby do wszczęcia rzetelnego dochodzenia i wyjaśnienia okoliczności 26-latka.
"Zginął człowiek, a jego bliscy oraz mieszkańcy naszej społeczności zasługują na jasne wyjaśnienia dotyczące tego, co się stało. (...) Zdaję sobie sprawę z obaw i niepewności, jakie wywołało w naszym mieście zdarzenie tej skali. Bezpieczeństwo i dobrobyt każdej osoby, która mieszka, pracuje lub odwiedza nasze miasto, pozostają dla mnie priorytetem" - oświadczył burmistrz.
Do strzelaniny doszło tydzień, jak funkcjonariusze ICE zastrzelili Meksykanina w stanie Teksas, co rodzi obawy o ponowny wybuch zamieszek wymierzony przeciwko federalnym służbom migracyjnym - podała agencja AFP.
W styczniu w wielu miastach doszło do protestów i aktów przemocy po tym, jak funkcjonariusze ICE zastrzelili dwoje obywateli amerykańskich - Renee Good i Aleksa Prettiego.
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