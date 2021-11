26-latek przeżył lot do Miami ukryty w podwoziu samolotu. Trafił do szpitala

Amerykańska agencja celna i ochrony granic potwierdziła incydent w oświadczeniu nadanym przez stację telewizyjną WTVJ z Miami, która opublikowała nagranie wideo zrobione z mężczyzny na międzynarodowym lotnisku w Miami krótko po wylądowaniu samolotu.

"Ten incydent pozostaje przedmiotem dochodzenia"

Film na Instagramie pokazywał pasażera na gapę wyglądającego na oszołomionego, ale poza tym bez szwanku, siedzącego na płycie lotniska obok samolotu - ubranego w niebieskie dżinsy, T-shirt, kurtkę i buty - na ziemi personel obsługi zaopiekował się nim i zapytał, czy chce wody.

"Funkcjonariusze amerykańskiej służby celnej i ochrony granic (CBP) na międzynarodowym lotnisku w Miami zatrzymali 26-letniego mężczyznę, który próbował uniknąć kontroli w przedziale podwozia samolotu przylatującego z Gwatemali w sobotę rano" - czytamy w oświadczeniu CBP.

"Osoba została przejęta przez służby ratownictwa medycznego i przewieziona do szpitala w celu oceny medycznej" - dodała agencja. "Ten incydent pozostaje przedmiotem dochodzenia".

American Airlines wydały oświadczenie, że ich lot 1182 z Gwatemali do Miami przyleciał wkrótce po 10 rano czasu lokalnego i "został przyjęty przez organy ścigania z powodu problemów z bezpieczeństwem". Linia lotnicza nie podała żadnych dalszych szczegółów, poza tym, że pomaga w dochodzeniu. Podróż z Gwatemali do Miami to lot trwający nieco ponad 2,5 godziny.

26-latek wróci do Gwatemali?

Mieszkańcy Gwatemali stanowią dużą część z około 1,7 miliona migrantów zatrzymanych lub wydalonych przez amerykańskich agentów granicznych w ciągu ostatniego roku, wielu z nich to mieszkańcy Ameryki Środkowej uciekający przed brutalnymi gangami i straszliwym ubóstwem.

Adwokat imigracyjny Angel Leal powiedział WTVJ, że gwatemalski pasażer na gapę zostanie zatrzymany przez CBP w obliczu nakazu przyspieszonej deportacji.

Federalna Administracja Lotnictwa odmówiła komentarza w sprawie sobotniego incydentu. Według FAA od 1947 r. 129 osób próbowało schować się w przedziałach podwozia lub innych częściach samolotów na całym świecie. Według agencji 100 zmarło z powodu obrażeń. W jednym z takich incydentów w kwietniu 2014 r. 16-letni chłopiec, który uciekł z domu, przeżył pięć godzin w otworze kołowym odrzutowca, lecącego z Kalifornii na Hawaje.