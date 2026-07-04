250 lat USA. Trump ostrzega: Nasza tożsamość jest atakowana

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

- Żaden kraj nie zrobił dla świata tyle, co USA - stwierdził Donald Trump w przemówieniu wygłoszonym pod Górą Rushmore w Dakocie Południowej. Prezydent USA wygłosił przemówienie z okazji przypadającej w sobotę 250. rocznicy uzyskania niepodległości przez Stany Zjednoczone.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Donald Trump wygłasza przemówienie pod Górą Rushmore, przy mównicy z pieczęcią prezydenta USA, wśród amerykańskich flag.
Donald Trump podczas przemówienia pod Górą RushmoreCHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGESAFP

W skrócie

  • Donald Trump wygłosił przemówienie pod Górą Rushmore z okazji 250. rocznicy niepodległości USA, podkreślając historyczne osiągnięcia kraju.
  • W trakcie wystąpienia wyraził uznanie dla czterech prezydentów wyrzeźbionych w Górze Rushmore i opisał Stany Zjednoczone jako najbardziej wyjątkowy naród w historii.
  • Trump ostrzegł przed odradzającym się komunistycznym zagrożeniem w USA i zapowiedział, że Ameryka nigdy nie stanie się krajem komunistycznym.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Podczas przemówienia Trump chwalił osiągnięcia Ameryki w ciągu ostatnich 250 lat twierdząc, że "wspaniale jest być" prezydentem USA.

- Nigdy nie było niczego podobnego do tego, co robimy. Żaden kraj nie zrobił dla świata tyle, co USA - stwierdził.

250 lat USA. Donald Trump: Napisaliśmy inną historię

- Dzięki łasce Boga Stany Zjednoczone są najbardziej utytułowanym, najbardziej utalentowanym i wyjątkowym narodem, jaki kiedykolwiek istniał w historii ludzkości. Przez ćwierć tysiąclecia wolność, sprawiedliwość, równość, samorządność i niezrównany dobrobyt kwitły tutaj jak nigdy dotąd nigdzie indziej - mówił.

Amerykański prezydent stwierdził, że "w całej historii ludzkości większość ludzi, w większości miejsc, żyła życiem naznaczonym cierpieniem, ubóstwem, wyzyskiem, przemocą i nędzą". - Ale w Ameryce, w tej krainie, na tym kontynencie, napisaliśmy zupełnie inną historię - powiedział.

Zobacz również:

Papież Leon XIV z apelem do USA. "Moralna wielkość narodu"
Świat

Leon XIV zwrócił się do Amerykanów. "W tym przejawia się wielkość narodu"

Dorota Hilger
Dorota Hilger

Trump wyraził również uznanie dla czterech amerykańskich prezydentów, którzy zostali wyrzeźbieni w Górze Rushmor: George'a Washingtona, Thomasa Jeffersona, Abrahama Lincolna i Theodore'a Roosevela. - To oni ogłosili naszą wolność, wywalczyli ją, uratowali ją i zapewnili jej bezpieczeństwo - powiedział.

Trump ostrzega przed komunizmem. "Śmiertelne zagrożenie"

- Gdy zbliżamy się do tej wspaniałej rocznicy, widzimy, że nasza amerykańska tożsamość ponownie jest atakowana - powiedział Trump w przeddzień Dnia Niepodległości USA. Uznał, że w USA "odradza się komunistyczne zagrożenie", w tym "ze strony osób nowo przybyłych do Stanów Zjednoczonych, które hołdują poglądom całkowicie sprzecznym z naszym stylem życia i naszym wielkim sukcesem".

- Komunizm stanowi śmiertelne zagrożenie dla amerykańskiej wolności. Jest to największe zagrożenie dla naszego kraju, większe nawet niż I wojna światowa, II wojna światowa, atak na Pearl Harbor czy zamachy z 11 września. Komunizm jest bowiem wrogiem wolnych ludzi na całym świecie - powiedział.

Zobacz również:

Donald Trump domagał się zwolnienia funkcjonariuszy wywiadu
Świat

Spełniły się zapowiedzi Trumpa. Czystka w ramach "głębokiego państwa"

Adam Gaafar
Adam Gaafar

Jednocześnie zapowiedział, że "obywatele Stanów Zjednoczonych pokonają komunizm na naszych ziemiach i raz na zawsze wyślą go na wygnanie". - Ameryka nigdy nie będzie krajem komunistycznym - stwierdził.

250 lat USA. Donald Trump: Uważano nas za upadający naród

To kolejna w ostatnim czasie wypowiedź Trumpa, w której odnosi się do komunizmu. Jest to reakcja na niedawne zwycięstwa w prawyborach co najmniej czworga kandydatów Partii Demokratycznej, którzy określają się jako demokratyczni socjaliści lub przedstawiciele progresywnego skrzydła ugrupowania - zaznaczył serwis Hill.

Także wcześniej Trump wielokrotnie oskarżał swoich przeciwników politycznych - w tym rywalkę w wyborach prezydenckich, Demokratkę Kamalę Harris - o bycie komunistami.

Trump chwalił również dokonania swojej administracji. - Dwa lata temu wyśmiewano nas, kpiono z nas i uważano nas za upadający naród, a dziś jesteśmy najlepiej prosperującym krajem na całym świecie. Cieszymy się szacunkiem, jakim nie cieszy się żadne inne państwo i chcę wam powiedzieć: to, co najlepsze, dopiero przed nami! - zapowiedział.

Zobacz również:

Trump ponownie krytykuje NATO. Pisze o "jednostronności" relacji
Świat

Trump ponownie wbija szpilę NATO. "To śmieszne"

Alicja Krause
Alicja Krause


"Będzie mordobicie". Szef Kancelarii Sejmu o imprezie z udziałem NawrockiegoPolsat NewsPolsat News

Najnowsze