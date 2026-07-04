W skrócie Donald Trump wygłosił przemówienie pod Górą Rushmore z okazji 250. rocznicy niepodległości USA, podkreślając historyczne osiągnięcia kraju.

W trakcie wystąpienia wyraził uznanie dla czterech prezydentów wyrzeźbionych w Górze Rushmore i opisał Stany Zjednoczone jako najbardziej wyjątkowy naród w historii.

Trump ostrzegł przed odradzającym się komunistycznym zagrożeniem w USA i zapowiedział, że Ameryka nigdy nie stanie się krajem komunistycznym.

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Podczas przemówienia Trump chwalił osiągnięcia Ameryki w ciągu ostatnich 250 lat twierdząc, że "wspaniale jest być" prezydentem USA.

- Nigdy nie było niczego podobnego do tego, co robimy. Żaden kraj nie zrobił dla świata tyle, co USA - stwierdził.

250 lat USA. Donald Trump: Napisaliśmy inną historię

- Dzięki łasce Boga Stany Zjednoczone są najbardziej utytułowanym, najbardziej utalentowanym i wyjątkowym narodem, jaki kiedykolwiek istniał w historii ludzkości. Przez ćwierć tysiąclecia wolność, sprawiedliwość, równość, samorządność i niezrównany dobrobyt kwitły tutaj jak nigdy dotąd nigdzie indziej - mówił.

Amerykański prezydent stwierdził, że "w całej historii ludzkości większość ludzi, w większości miejsc, żyła życiem naznaczonym cierpieniem, ubóstwem, wyzyskiem, przemocą i nędzą". - Ale w Ameryce, w tej krainie, na tym kontynencie, napisaliśmy zupełnie inną historię - powiedział.

Trump wyraził również uznanie dla czterech amerykańskich prezydentów, którzy zostali wyrzeźbieni w Górze Rushmor: George'a Washingtona, Thomasa Jeffersona, Abrahama Lincolna i Theodore'a Roosevela. - To oni ogłosili naszą wolność, wywalczyli ją, uratowali ją i zapewnili jej bezpieczeństwo - powiedział.

Trump ostrzega przed komunizmem. "Śmiertelne zagrożenie"

- Gdy zbliżamy się do tej wspaniałej rocznicy, widzimy, że nasza amerykańska tożsamość ponownie jest atakowana - powiedział Trump w przeddzień Dnia Niepodległości USA. Uznał, że w USA "odradza się komunistyczne zagrożenie", w tym "ze strony osób nowo przybyłych do Stanów Zjednoczonych, które hołdują poglądom całkowicie sprzecznym z naszym stylem życia i naszym wielkim sukcesem".

- Komunizm stanowi śmiertelne zagrożenie dla amerykańskiej wolności. Jest to największe zagrożenie dla naszego kraju, większe nawet niż I wojna światowa, II wojna światowa, atak na Pearl Harbor czy zamachy z 11 września. Komunizm jest bowiem wrogiem wolnych ludzi na całym świecie - powiedział.

Jednocześnie zapowiedział, że "obywatele Stanów Zjednoczonych pokonają komunizm na naszych ziemiach i raz na zawsze wyślą go na wygnanie". - Ameryka nigdy nie będzie krajem komunistycznym - stwierdził.

250 lat USA. Donald Trump: Uważano nas za upadający naród

To kolejna w ostatnim czasie wypowiedź Trumpa, w której odnosi się do komunizmu. Jest to reakcja na niedawne zwycięstwa w prawyborach co najmniej czworga kandydatów Partii Demokratycznej, którzy określają się jako demokratyczni socjaliści lub przedstawiciele progresywnego skrzydła ugrupowania - zaznaczył serwis Hill.

Także wcześniej Trump wielokrotnie oskarżał swoich przeciwników politycznych - w tym rywalkę w wyborach prezydenckich, Demokratkę Kamalę Harris - o bycie komunistami.

Trump chwalił również dokonania swojej administracji. - Dwa lata temu wyśmiewano nas, kpiono z nas i uważano nas za upadający naród, a dziś jesteśmy najlepiej prosperującym krajem na całym świecie. Cieszymy się szacunkiem, jakim nie cieszy się żadne inne państwo i chcę wam powiedzieć: to, co najlepsze, dopiero przed nami! - zapowiedział.





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