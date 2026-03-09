W skrócie NATO rozpoczęło ćwiczenia Cold Response w Arktyce, w których bierze udział około 25 tys. żołnierzy z 14 krajów.

Ćwiczenia skupiają się na roli cywilów we wspieraniu wojska, a Norwegia ogłosiła rok 2026 rokiem 'obrony totalnej'.

Przed ćwiczeniami wycofano jedną eskadrę myśliwców F-35 z udziału, a wojsko przeprowadzi symulację leczenia dużej liczby rannych w szpitalach w północnej Norwegii.

Cold Response koncentrują się na obronie Sojuszu w europejskiej części Arktyki, gdzie Norwegia i Finlandia graniczą z Rosją.

Cold Response. Ćwiczenia 25 tys. żołnierzy NATO

Manewry zaplanowano w w dniach 9-19 marca. Weźmie w nich udział około 25 tys. żołnierzy z około 14 krajów, w tym Stanów Zjednoczonych. Z USA ćwiczyć ma około cztery tysiące żołnierzy głównie na terenie Norwegii i Finlandii.

Ćwiczenia są częścią programu Arctic Sentry, misji NATO mającej na celu wzmocnienie obecności w regionie polarnym. Program uruchomiono w celu rozładowania napięć, które narosły po licznych wypowiedział prezydenta Donalda Trumpa dotyczących przejęcia Grenlandii przez USA.

Przed ćwiczeniami armia amerykańska wycofała z nich jedną eskadrę myśliwców F-35. Nie ujawniono, czy decyzja ta była związana z operacjami USA na Bliskim Wschodzie.

- Siły zbrojne USA są siłami rozmieszczonymi globalnie i nie jest niczym niezwykłym, że z wielu powodów dynamicznie zmieniają zadania lub są relokowane - powiedział agencji Reuters rzecznik Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych w Europie.

Ćwiczenia NATO. Nacisk na wsparcie cywilów

Norwegia ogłosiła rok 2026 rokiem "obrony totalnej". Z tego powodu większy nacisk kładzie na zwiększenie gotowości cywilów, przedsiębiorstw i instytucji publicznych do radzenia sobie z wojną i innymi sytuacjami kryzysowymi.

- Chcemy, aby nasze wojsko wypełniało swoje zadanie, jakim jest obrona kraju. Aby to osiągnąć, jesteśmy całkowicie zależni od funkcjonowania społeczeństwa - powiedział agencji Reuters generał dywizji Lars Lervik, dowódca norweskiej armii.

- To również okazja do ćwiczenia, w jaki sposób cywile mogą bezpośrednio wspierać wysiłki wojskowe, na przykład poprzez opiekę medyczną nad większą niż zwykle liczbą rannych żołnierzy norweskich lub z sił sojuszniczych - dodał.

W czwartek wojsko przeprowadzi scenariusz testowy, w którym szpitale w północnej Norwegii będą mogły leczyć dużą liczbę rannych transportowanych z fikcyjnej linii frontu w Finlandii.

