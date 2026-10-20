W skrócie Lwowska Rada Obwodowa ogłosiła, że rok 2027 będzie poświęcony Romanowi Szuchewyczowi, UPA oraz Ołehowi Olżyczowi, co spotkało się z krytyką ze strony przewodniczącej Stowarzyszenia Pojednanie Polsko-Ukraińskie.

W 2027 roku w regionie lwowskim mają odbywać się wydarzenia upamiętniające Szuchewycza, Ukraińską Armię Powstańczą oraz Olżycza, związane z rocznicami ich działalności.

Instytut Pamięci Narodowej określił Szuchewycza mianem architekta zbrodni i przypomniał, że odpowiadał za działania przeciwko przedstawicielom różnych narodowości oraz za budowanie fałszywego wizerunku wydarzeń historycznych.

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"Za uchwałami głosowało odpowiednio 52, 52 i 49 deputowanych. Oddalamy się tym samym coraz bardziej od pojednania polsko-ukraińskiego" - o takiej decyzji Lwowskiej Rady Obwodowej powiadomiła Karolina Romanowska, przewodnicząca Stowarzyszenia Pojednanie Polsko-Ukraińskie.

Jak przypomniała na platformie X, uczczony właśnie we Lwowie Roman Szuchewycz dowodził Ukraińską Powstańczą Armią i "ponosi odpowiedzialność polityczną i dowódczą za antypolską kampanię, którą UPA kontynuowała pod jego kierownictwem".

2027 rokiem Romana Szuchewycza we Lwowie

Informacje te zostały wcześniej potwierdzone przez lokalne media we Lwowie. Miejscowi samorządowcy uhonorowali też m.in. Ukraińską Armię Powstańczą (UPA) w 85. rocznicę jej powstania. "Ponadto w przyszłym roku poeta Ołeh Ołżycz zostanie uhonorowany z okazji 120. rocznicy jego urodzin" - przekazał serwis Lviv Post.

"W 2027 roku planowane jest organizowanie wydarzeń pamięciowych, naukowych, kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych i informacyjnych poświęconych Szuchewyczowi, Ukraińskiej Armii Powstańczej oraz Olżyczowi w regionie lwowskim" - przekazali dziennikarze ukraińskiego portalu.

Polski IPN: Roman Szuchewycz architektem zbrodni wołyńskiej

Instytut Pamięci Narodowej odniósł się do zapadłej w Ukrainie decyzji. Określił Szuchewycza "architektem" zbrodni i podkreślił, że zapisał on czarną kartę historii.

Polska instytucja podkreśliła, że był on współtwórcą działających u boku Niemców jednostek (batalionu Nachtigall) i z tego powodu należał do osób odpowiedzialnych za zbrodnie dokonane "na Polakach, Żydach, Białorusinach, Ukraińcach, Rosjanach i przedstawicielach innych narodowości na Białorusi, Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej".

W ocenie IPN decyzja Lwowskiej Rady Obwodowej "wpisuje się w długotrwały proces budowy oficjalnego kultu Szuchewycza i innych zwolenników ukraińskiego radykalnego nacjonalizmu".

IPN przypomniał słowa rozkazu wydanego przez Szuchewycza do podległych mu dowódców: "W pień wycinać. Czysto polskie wsie palić, wsie mieszane - tylko polską ludność niszczyć".

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Instytut opisał dowódcę UPA jako "jednego z odpowiedzialnych za ludobójstwo dokonane przez ukraińskich nacjonalistów, ale także autora budowanego do dziś kłamstwa zaprzeczającego zbrodniom dokonanym w latach 1943-1945".

Zaznaczył także, że Szuchewycz był "współautorem strategii terroru zmierzającej do destabilizacji Małopolski Wschodniej i Wołynia" oraz "świadomie i z premedytacją budował kłamstwo negujące skalę ludobójstwa dokonanego przez jego własnych podwładnych oraz cele przyświecające ukraińskim nacjonalistom".

Lwów czci UPA i Romana Szuchewycza. "Nie ma wzajemności", "nieakceptowalne"

Na decyzję lwowskich radnych zareagowali także polscy politycy.

- Z jednej strony polskie władze, państwo polskie, polscy obywatele, polskie społeczeństwo, nasz naród wyszedł z sercem na dłoni po to, żeby pomagać Ukraińcom, którzy uciekali przed piekłem wojny Putina, a z drugiej strony nie ma wzajemności. - powiedział szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki na antenie Polsat News.

- Jeżeli chce się gloryfikować zbrodniarzy, którzy mordowali Polaków tylko dlatego, że byli Polakami, no to mówienie o tym, że nie ma wzajemności to jest najdelikatniejsze określenie, jakiego używam z uwagi na pełnioną funkcję szefa Kancelarii Prezydenta - dodał.

Z kolei wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz określił decyzję lwowskich samorządowców jako "nieakceptowalną.". "Nie buduje (ona) wzajemnego zaufania między narodami, lecz wzmacnia podziały. Konieczne jest odcięcie się władz Ukrainy od tego stanowiska" - przekazał lider PSL na platformie X.



