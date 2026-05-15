W skrócie FBI oferuje 200 tys. dolarów nagrody za informacje prowadzące do zatrzymania Moniki Witt, oskarżonej o przekazywanie tajnych informacji irańskim służbom jako była sierżant techniczna wywiadu Sił Powietrznych USA.

Monica Witt pracowała dla armii amerykańskiej oraz jako kontraktor rządowy, uzyskując dostęp do tajnych danych i według FBI w 2013 roku uciekła do Iranu, gdzie miała przekazać informacje dotyczące obrony USA.

Witt jest oskarżona o przekazanie tajnych danych rządowi Iranu, co według FBI naraziło amerykańskich żołnierzy i ich rodziny, a ujawnione informacje miały przynieść korzyści Korpusowi Strażników Rewolucji Islamskiej.

Pochodząca z Teksasu 47-letnia dziś Monica Witt służyła w amerykańskiej armii w latach 1997-2008, a przez kolejne lata jako kontraktor rządowy. Praca zapewniała jej dostęp do ściśle tajnych informacji wywiadowczych, w tym również prawdziwych tożsamości tajnych współpracowników służb.

Jak podaje FBI, w 2013 r. "uciekła" do Iranu. Tam miała przekazać tamtejszym władzom informacje dotyczące obrony USA. "Prawdopodobnie nadal wspiera ich niecne działania" - twierdzą agenci.

Amerykańska wojskowa szpiegowała dla Iranu? FBI poszukuje 47-latki

"FBI nie zapomniało i uważa, że w tym krytycznym momencie historii Iranu jest ktoś, kto wie coś o jej miejscu pobytu" - napisał w oświadczeniu agent specjalny ds. kontrwywiadu i cyberbezpieczeństwa w biurze FBI w Waszyngtonie Daniel Wierzbicki.

W stolicy Stanów Zjednoczonych wniesiono akt oskarżenia przeciwko Witt. Z jego treści wynika, że wojskowa jest podejrzana o przekazanie rządowi Iranu tajnych i wrażliwych informacji dotyczących programów obrony narodowej USA.

Wierzbicki wskazał w wydanym oświadczeniu, że domniemanymi działaniami poszukiwana naraziła na ryzyko stacjonujący poza granicami Stanów Zjednoczonych personel oraz ich bliskich.

200 tys. dolarów za informacje. FBI wyznacza nagrodę

FBI wskazuje, że wyciek danych miał przynieść korzyści Korpusowi Strażników Rewolucji Islamskiej i zapewnić wsparcie organizacjom terrorystycznym.

Za informacje, które doprowadzą do schwytania uciekinierki i postawienia jej przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości, służby wyznaczyły nagrodę w wysokości 200 tys. dolarów.

Osoby posiadające wiedzę o możliwym miejscu pobytu Moniki Witt, która posługiwać ma się również nazwiskami Fatemah Zahra i Narges Witt, proszone są o kontakt z FBI.

