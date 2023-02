200 niemieckich żołnierzy pogrzebanych żywcem nie zostanie wydobytych

Niemiecka Komisja Grobów Wojennych Volksbund i francuski rząd ogłosili decyzję w piątek po południu w muzeum Caverne du Dragon przy Chemin des Dames w północno-wschodniej Francji - poinformował CNN.

- Wysiłki ratowników w 2021 i 2022 roku, mające na celu dotarcie do szczątków, okazały się bardzo trudne - powiedziała rzeczniczka Volksbundu, dodając, że podjęto kilka prób otwarcia bardzo głębokiego i bardzo długiego tunelu, który jest położony w rezerwacie przyrody i wciąż pełen amunicji.

- Chociaż francusko-niemieckiemu zespołowi udało się zajrzeć do tunelu na głębokość 64 metrów, nie znaleźli oni żadnych pozostałości - powiedziała rzecznik.

Zdjęcie Odwierty prowadzone przez francuskich i niemieckich specjalistów w 2022 roku / FRANCOIS NASCIMBENI / AFP

Bitwa pod Chemin des Dames

Między francuskimi siłami zbrojnymi a wojskami niemieckimi stacjonującymi przy Chemin des Dames (pol. Kobiecej Ścieżce) rozegrało się wiele bitew I wojny światowej. Chemin des Dames jest częścią drogi w departamencie Aisne. Ma około 30 kilometrów długości i biegnie wzdłuż grzbietu między dolinami rzek Aisne i Ailette.

4 maja 1917 roku podczas jednej z największych bitew wojny - bardziej znaną jako bitwa pod Aisne - armia francuska ostrzeliwała żołnierzy niemieckich z ciężkiej artylerii. Według Volksbundu, pocisk artyleryjski trafił w wejście do tunelu Winterberg na Chemin des Dames.

Część niemieckich żołnierzy ze 111. Badeńskiego Rezerwowego Pułku Piechoty uciekła w głąb tunelu, gdzie eksplodowała przechowywana amunicja i zaczęły wydzielać się toksyczne opary. Żołnierze, by chronić się przed trującymi gazami, zbudowali barykadę. Miała ich ona zabezpieczyć do momentu nadejścia ratunku. Ciężki ostrzał uniemożliwił jednak dotarcie do nich pomocy.

Wejście do tunelu zawaliło się podczas ataku i tylko trzech żołnierzy z ponad 200-osobowego pułku zostało uratowanych. Inni udusili się, umarli z pragnienia lub zastrzelili.

Zdjęcie Tymczasowe miejsce pamięci przy tunelu Winterberg / FRANCOIS NASCIMBENI / AFP

Próby odkopania tunelu Winterberg

Według Volksbundu przez lata podejmowano liczne - w tym nielegalne - próby odnalezienia zakopanego wejścia do tunelu Winterberg znajdującego się w lesie Vauclair.

W maju 2022 roku, ponad sto lat po bitwie i po latach pracy, Volksbund i i jej francuscy partnerzy wykorzystali precyzyjne odwierty, aby potwierdzić lokalizację tunelu. Odkryto dużą jamę głęboko pod ziemią z nienaruszonym miejscem pochówku.

Miejsce określono jako tymczasowe miejsce pamięci, a władze francuskie i niemieckie mają nadzieję na uhonorowanie i ochronę spoczynku żołnierzy. - To zagwarantuje, że żołnierze będą nadal spoczywać w pokoju - powiedziała rzeczniczka Volksbundu.

- W ostatnich latach współpracowaliśmy z naszymi francuskimi partnerami w duchu zaufania - powiedział z kolei dyrektor Volksbundu Dirk Backen. - Jesteśmy za to bardzo wdzięczni i cieszymy się, że możemy dziś przedstawić wspólne rozwiązanie - dodał.

Po spełnieniu wymogów formalnych, dotyczących stworzenia cmentarza wojennego, miejsce pamięci na Chemin des Dames może zostać zainaugurowane w przyszłym roku - poinformowali francuscy i niemieccy urzędnicy.