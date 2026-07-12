19-letnia Polka zaginęła we Włoszech. Kobieta nie dotarła do hotelu

Mateusz Balcerek

Mateusz Balcerek

Zaginęła 19-letnia Weronika Rusinek z Poznania. Kobieta wyjechała do włoskiego Bergamo w celach zarobkowych, ale nie dotarła do swojego hotelu. Bliscy zaginionej apelują o pomoc.

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Historyczne centrum Bergamo.
19-letnia Weronika Rusinek zaginęła w drodze do Bergamojk-bbpixabay.com

W skrócie

  • Włoska policja poszukuje 19-letniej Weroniki Rusinek z Poznania, która nie dotarła do hotelu w Bergamo po przyjeździe w celach zarobkowych.
  • Ostatni raz rodzina miała kontakt z Weroniką w nocy z 5 na 6 lipca, po czym jej telefon przestał być aktywny.
  • Opublikowano rysopis zaginionej oraz apel o pomoc, a sprawą zajmuje się także poznańska policja.
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Sprawę zaginionej Weroniki opisał profil "Gdziekolwiek jesteś". Kobieta wyruszyła do pracy we Włoszech wraz ze swoim kolegą Adamem 4 lipca.

19-latka w nocy z 5 na 6 lipca skontaktowała się jeszcze z rodziną i od tego czasu jej telefon pozostaje nieaktywny.

Zaginęła 19-letnia Weronika Rusinek. Kobieta nie dotarła do hotelu we Włoszech

Weronika Rusinek miała zameldować się w jednym z hoteli w Bergamo. Do obiektu jednak nigdy nie dotarła.

Wiadomo jedynie, że 19-latka podróżowała czarną Toyotą, która została wypożyczona w Poznaniu. Trwa ustalanie modelu i numeru rejestracyjnego pojazdu.

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Bliscy Weroniki opublikowali apel w sieci. "Weroniko, bardzo się wszyscy o Ciebie martwimy. Prosimy Cię, jeśli czytasz te słowa, odezwij się do nas. Daj nam jakikolwiek znak życia. Chcemy tylko wiedzieć, że wszystko jest w porządku, że jesteś bezpieczna i że niczego nie potrzebujesz. Czekamy na Ciebie z nadzieją i z całego serca wierzymy, że wszystko dobrze się skończy. Kochający Cię Rodzice" - czytamy.

Bliscy podali rysopis zaginionej 19-latki

Na profilu "Gdziekolwiek jesteś" na Facebooku opublikowano również zdjęcie i rysopis zaginionej:

wzrost: około 160 cm,

średnia budowa ciała,

włosy: ciemny blond,

oczy: szare

cechy charakterystyczne: liczne tatuaże i kolczyk w pępku.

Bliscy zgłosili zaginięcie kobiety poznańskiej policji. Jak poinformował dziennik "Fakt" funkcjonariusze zajęli się sprawą.

Śledczy apelują do wszystkich, którzy mogą mieć informacje o miejscu pobytu 19-latki o zgłoszenie się do najbliższego komisariatu lub wykonaniu telefonu na numer 112.

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