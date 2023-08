Ośmiolatek z Bremy odnalazł przedmiot podczas zabawy w piaskownicy swojej szkoły podstawowej w sierpniu zeszłego roku . Zaintrygowany odkryciem zaniósł srebrną monetę do domu.

Według Austriackiej Agencji Prasowej chłopiec z czasem napisał e-maila do archeologów z Uniwersytetu w Bremie. Po oględzinach eksperci nie mogli uwierzyć w to, na co dziecko trafiło podczas zabawy w piasku.