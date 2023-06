Kaczki w Hongkongu zauważone zostały podczas przeprowadzanych testów. W komunikacie prasowym, zapowiadającym projekt, duet został porównany przez organizatorów do symetrycznych chińskich znaków "xi" (podwójne szczęście) i "peng" (przyjaciel), z których oba składają się z dwóch identycznych elementów obok siebie.

- Podwójna kaczka to podwójne szczęście - przekazał autor, Florentijn Hofman, w oświadczeniu. - Instalacja kładzie nacisk na przyjaźń i nawiązywanie więzi... "Double Ducks" nie polega na spoglądaniu w przeszłość, ale na wspólnym cieszeniu się chwilą - dodał.

Reklama

Hongkong: Powrót "Gumowej kaczki". Tym razem nie jednej

Kaczki pojawiły się na wodach u wybrzeży wyspy Tsing Yi w maju, ciągnięte przez łodzie. Firma AllRightsReserved, która często organizuje wydarzenia i pokazy o tematyce artystycznej, przekazała, że będą one unosić się na tamtejszych wodach przez dwa tygodnie czerwca.

Instalacja została nazwana "Double Ducks" i ma 18 metrów wysokości, a więc jest nieco większa niż kaczka, która w Hongkongu pojawiła się pierwotnie 10 lat temu, trafiając potem na pierwsze strony gazet na całym świecie.

"Gumowa kaczka" przedmiotem cenzury

Oryginalna "Gumowa kaczka" powstała w 2001 roku, aby sześć lat później zadebiutować we Francji. Zanim w maju 2013 roku dotarła do Hongkongu , pojawiła się także w takich miastach jak Osaka, Sydney i Sao Paolo. Jak zwraca uwagę CNN, chociaż kaczki autorstwa holenderskiego artysty Florentijna Hofmana wyglądają tak samo, stworzył on osobną z przeznaczeniem do każdej lokalizacji. Dopiero jednak docierając do portu Victoria Harbour zrobiło się o niej naprawdę głośno, a to za sprawą nagłej tajemniczej utraty powietrza.

Wówczas kaczka ściągnęła również na siebie gniew chińskich cenzorów. Jako że zainstalowano ją na kilka tygodni przed rocznicą masakry na placu Tian’anmen w 1989 roku, jej obraz zaczął pojawiać się na zmodyfikowanych wersjach zdjęcia "Tank Man", na którym widać protestującego mężczyznę, stojącego tuż przed chińskimi czołgami. Na udostępnianych przez internautów zdjęciach zobaczyć można było gumowe kaczki zastępujące czołgi. W związku z tym termin "Big Yellow Duck" został na chińskim odpowiedniku Twittera - platformie Weibo - zablokowany.

"Double Ducks" mają powrócić do Victoria Harbor 10 czerwca. Już wcześniej zdjęcia tego duetu zostały rozpowszechnione na miejskich tramwajach czy stacjach metra w Hongkongu.