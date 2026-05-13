W skrócie Ponad 1700 osób podróżujących wycieczkowcem zacumowanym w Bordeaux objęto kwarantanną z powodu pojawienia się objawów choroby u 50 osób oraz śmierci jednego z pasażerów.

Wstępne testy wykluczyły norowirusa, a przyczyny dolegliwości władze łączą z zatruciem pokarmowym.

Zakaz opuszczania statku jest tymczasowy, a dalsze działania zostaną podjęte po otrzymaniu wyników badań.

Ponad 1700 pasażerów i członków załogi brytyjskiego statku wycieczkowego zacumowanego w Bordeaux poddano kwarantannie - podaje agencja AFP.

Decyzja nastąpiła po tym, jak na pokładzie zmarł 90-latek. 50 osób wykazuje objawy chorobowe, a wyniki wstępnych testów wykluczyły ognisko norowirusa.

Większość z 1233 pasażerów to Brytyjczycy i Irlandczycy. Z kolei 514 członków załogi pochodzi z Indii.

Francja. 1700 pasażerów wycieczkowca objęto kwarantanną

Władze lokalne w południowo-zachodniej Francji wstrzymały w środę zejście pasażerów i załogi z wycieczkowca Ambition, należącego do linii Ambassador Cruise Line.

Decyzję podjęto w ramach środków ostrożności po tym, jak kilkadziesiąt osób zgłosiło objawy choroby. Zdaniem urzędników ich przyczyną jest zatrucie pokarmowe.

Do tej pory wykluczono, że za stan pasażerów odpowiada norowirus - wysoce zaraźliwe zapalenie żołądka i jelit, które powoduje wymioty i biegunkę.

Największe nasilenie objawów u podróżujących zaobserwowano w poniedziałek, gdy statek cumował w Breście. 90-letni pasażer zmarł przed dotarciem do tego portu.

Władze zakazały opuszczania statku. Trwają testy

Urzędnicy przekazali, że ogłoszony zakaz opuszczania statku jest tymczasowy. Kolejne decyzje zapadną w oparciu o wyniki przeprowadzanych obecnie badań.

"Nie ma powodu, aby łączyć przypadek, który przypomina wybuch grypy żołądkowej (…), z ogniskiem hantawirusa na luksusowym statku Hondius, który podróżował między Argentyną a Wyspami Kanaryjskimi" - przekazał w oświadczeniu przedstawiciel regionalnego organu ds. zdrowia.

Armator statku poinformował we wpisie zamieszczonym na Facebooku, że na pokładzie natychmiast wdrożono zaostrzone protokoły sanitarne i zapobiegawcze. "Po uzyskaniu pozwolenia pasażerowie będą mogli opuścić pokład" - dodano w komunikacie.

