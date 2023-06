Cała sprawa wyszła na jaw, kiedy zastępcy biura szeryfa w hrabstwie Parafii St. Charles w Luizjanie aresztowali zarówno "uczennicę", jak i 46-letnią matkę, pod zarzutem oszustwa.

"29 maja 2023 roku detektywi zostali powiadomieni przez urzędników szkół publicznych Parafii St. Charles o możliwej dorosłej osobie uczęszczającej do liceum Hahnville w Boutte w roku szkolnym 2022-2023" - czytamy w policyjnym komunikacie udostępnionym w mediach społecznościowych.

USA: 28-latka podawała się za uczennicę. Pomogły fałszywe dokumenty

Administracja szkoły średniej miała pewne wskazówki, że rzekomo 17-letnia uczennica Martha Jessenia Gutierrez-Serrano może być tak właściwie osobą dorosłą, prawdopodobnie około 20-letnią. Na początku rozpoczęto własne śledztwo, jednak ostatecznie sprawę zgłoszono służbom. Policja ustaliła, że oszustka to 28-letnia kobieta.

Reklama

Czytaj również: Oszustwo "na proboszcza". Tajemnicze listy w skrzynkach mieszkańców

Śledztwo wykazało, że matka zapisując córkę do liceum, posłużyła się fałszywym paszportem i aktem urodzenia. Kobiety, które mieszkają w jednym domu w Boutte, usłyszały po jednym zarzucie uszkodzenia dokumentacji publicznej. "Jeśli zostaną uznane za winne, mogą zapłacić tysiące dolarów grzywny i odbyć karę do pięciu lat pozbawienia wolności" - dodaje "The Kansas City Star".

Funkcjonariusze nie podali, kiedy, ani do jakiej klasy zapisała się 28-latka. Okoliczni urzędnicy są zdania, że śledztwo przyczyni się do zmian. "System szkolny usprawni procesy określające autentyczności dokumentów rekrutacyjnych dla obecnych i przyszłych uczniów, a także zmodyfikuje zasady i procedury w uzasadnionych przypadkach" - podali urzędnicy, na których powołuje się portal.