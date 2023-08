- Dziękujemy Bogu, później lekarze stwierdzą, czy Jimena mogła się wyleczyć. Ale dla tej dziewczyny to jest coś wielkiego, powiedzmy cud - powiedzial kard. Omella na konferencji prasowej, podsumowującej udział hiszpańskiej młodzieży w ŚDM.

Przewodniczący Episkopatu Hiszpanii przekazał, że o wydarzeniu dowiedział się od zakonnicy, która zna rodzinę dziewczyny. Jimena przyjechała na ŚDM do Lizbony z prałaturą Opus Dei.

Hiszpanka twierdzi, że podczas ŚDM odzyskała wzrok. Wcześniej "wszystko było zamazane"

Zgodnie z relacją dziewczyny w wywiadzie dla radia Cope, od ponad dwóch lat prawie nic nie widziała z powodu krótkowzroczności, "wszystko było zamazane". Pozostawało jej tylko 5 proc. widzenia. Jednak w sobotę, po modlitwie do matki Bożej Śnieżnej i przyjęciu komunii, nagle odzyskała wzrok - twierdzi.

- Siedziałam w ławce (w Sanktuarium Fatimskim) i płakałam, bo chciałam się wyleczyć, a to był ostatni dzień nowenny do Matki Bożej Śnieżnej, której święto obchodzone jest 5 sierpnia. Kiedy otworzyłam oczy, nagle wszystko zobaczyłam wyraźnie, perfekcyjnie - opowiedziała w rozpowszechnionym nagraniu audio.