15-latek zasłabł w restauracji w Liverpoolu. Nastolatek nie żyje

Do tragicznego zdarzenia doszło w centrum Liverpoolu w Wielkiej Brytanii. 15-latek zasłabł podczas pobytu w restauracji z rodziną i przyjaciółmi. Chłopiec został przewieziony do szpitala. Niestety, nie udało się go uratować.

Zdjęcie 15-latek zasłabł w restauracji. Chłopiec zmarł w szpitalu / PAUL ELLIS / AFP / AFP