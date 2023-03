Do zdarzenia doszło w piątek 17 marca w Portland w stanie Oregon w USA. Jak powiadomił "New York Post", 14-letni labrador retriwer spadł do odsłoniętej studzienki w momencie, gdy miejscowi pracownicy przeprowadzali kontrolę odpływu burzowego.

USA: Strażacy ruszyli na ratunek starszemu psu

- Tess po prostu podeszła, spodziewając się smaczków i nagle zniknęła - powiedział Larry Beutler, właściciel psa. Beutler natychmiast zadzwonił do żony i opowiedział jej o zdarzeniu. Para była przerażona.

Na miejsce wezwana została straż pożarna - jeden z pracowników wszedł do studzienki, by zabezpieczyć Tess i założyć jej specjalną uprząż. Na nagraniu zamieszczonym na Twitterze można zobaczyć moment, w którym zwierzę zostało wyciągnięte.

Reklama