100 tysięcy osób protestowało w niedzielę w Madrycie przeciwko amnestii dla liderów ruchu separatystycznego w Katalonii. Zastosowanie prawa łaski wobec polityków dążących do oderwania regionu od Hiszpanii stanowi główny punkt trwających obecnie negocjacji między rządzącą centrolewicą i partiami proniepodległościowymi. Od wyniku rozmów zależy to, czy powstanie nowy rząd, czy Hiszpanie ponownie pójdą do urn. Podobna manifestacja odbyła się kilka tygodni wcześniej w Barcelonie.