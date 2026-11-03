Wyniki wyborów USA 2026. Media: Kongres dla demokratów [RELACJA NA ŻYWO]

Donald Trump

"Tygodniem Antykomunizmu"





"Wzywam wszystkich Amerykanów do zdecydowanej obrony przed wszelkimi zagrożeniami dla amerykańskiego stylu życia i do ochrony naszego płonącego płomienia wolności przed mrokiem komunizmu" - czytamy.





Jak uznał Trump, USA stoją "w obliczu nowych zagrożeń , ponieważ ideologie socjalistyczne, komunistyczne i radykalnie lewicowe znajdują coraz głębszy wyraz w naszym Narodzie".





"Musimy zachować czujność w obronie zasad, na których opiera się nasza Republika (...). Pod moim przywództwem Ameryka nigdy nie padnie ofiarą tych złowrogich ideologii, a Stany Zjednoczone nigdy nie staną się krajem komunistycznym" - nadmienił.







Oświadczenie pojawiło się, gdy USA czekają na wyniki wyborów połówkowych do Kongresu .





w oświadczeniu zamieszczonym przez Biały Dom ogłosił, że trwający obecnie tydzień został