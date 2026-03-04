Bliski Wschód
Na żywo
Wojna na Bliskim Wschodzie. USA i Izrael atakują, Iran prowadzi odwet [RELACJA NA ŻYWO]
Siły Obronne Izraela (IDF) powiadomiły o serii przeprowadzonych ataków na centra dowodzenia Basidż i wewnętrznego bezpieczeństwa w Teheranie.
"Atakowane centra dowodzenia były wykorzystywane przez irański reżim do utrzymania kontroli w całym Iranie. IDF zaatakowało również wyrzutnie rakietowe reżimu i inne systemy" - dodano w komunikacie.
Kłęby gęstego dymu unoszą się nad miastem Haret Hreik na przedmieściach Bejrutu. To pokłosie ataku na Liban, jaki przeprowadził Izrael.
Marynarka wojenna Sri Lanki wysłała misję ratunkową w odpowiedzi na sygnał SOS od irańskiego okrętu - poinformował rzecznik ministerstwa obrony, na którego powołuje się Reuters.
Minister obrony Izraela nadmienił, że wraz z premierem "polecili Siłom Obronnym Izraela przygotować się i podjąć wszelkie działania niezbędne do wykonania misji (eliminacji każdego przywódcy Iranu - red.) jako integralnej części celów operacji 'Ryczący Lew'".
"Będziemy nadal działać z pełną siłą, wspólnie z naszymi amerykańskimi partnerami, aby zniszczyć potencjał reżimu i stworzyć warunki, w których irański naród będzie mógł go obalić i zastąpić" - dodał Israel Kac we wpisie.
Izrael przestrzega Iran. "Każdy przywódca będzie celem eliminacji"
"Każdy przywódca mianowany przez irański reżim terrorystyczny w celu kontynuowania i kierowania planem zniszczenia Izraela, zagrożenia Stanom Zjednoczonym i wolnemu światu oraz krajom regionu, a także represjonowania irańskiego narodu – będzie jednoznacznym celem eliminacji" - oświadczył minister obrony Izraela Israel Kac.
Jak dodał, nie ma znaczenia, jak się nazywa ani gdzie się ukrywa.
W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym prawdopodobnie widać nocny atak na Teheran.
Izraelskie wojsko poinformowało, że zaatakowało "dziesiątki" irańskich ośrodków dowodzenia siłami bezpieczeństwa, głównie w stolicy Teheranie.
"Siły Powietrzne Izraela przeprowadziły kolejną falę ataków wymierzonych w ośrodki dowodzenia irańskiego reżimu terrorystycznego w całym Teheranie", w tym w obiekty bezpieczeństwa wewnętrznego i organizacje paramilitarne Basidż - podano w oświadczeniu.
Irańczycy pożegnają zmarłego Najwyższego Przywódcę ajatollaha Alego Chameneiego podczas ceremonii, która odbędzie się o godz. 22 czasu lokalnego, na placu modlitewnym Imama Chomeiniego w Teheranie - poinformowały państwowe media, na które powołuje się Reuters.
Ceremonia potrwa trzy dni, a skład konduktu pogrzebowego zostanie ogłoszony po jego zakończeniu.
Izrael ponownie uderzył w Liban. Celem organizacja Hezbollahu
Siły izraelskie przypuściły nowe uderzenie w bastion Hezbollahu w południowym Bejrucie, stolicy Libanu - donosi AFP. Wcześniej Jerozolima miała wydać ostrzeżenie.
Z kolei irańskie siły zbrojne twierdzą, że wystrzeliły ponad 40 rakiet w kierunku celów amerykańskich i izraelskich.
Większość Amerykanów uważa, że Donald Trump nie wyjaśnił jasno celów w konflikcie z Iranem – wynika z ostatniego sondażu CBS News.
Zdaniem 62 proc. ankietowanych te nie zostały jasno przedstawione, podczas gdy 38 proc. ma przeciwną opinię. Im dłuższego spodziewają się konfliktu, tym deklarują większy opór wobec działań militarnych.
USA podały najnowsze dane. "Kolejne zdolności są w drodze"
Od początku operacji przeciwko Iranowi amerykańskie siły zaatakowały ok. dwa tys. celów w tym kraju, zniszczono 17 irańskich okrętów - poinformował admirał Brad Cooper, dowódca Dowództwa Centralnego USA (CENTCOM).
W operacji Epicka Furia ze strony USA bierze udział ponad 50 tys. żołnierzy, 200 myśliwców, dwa lotniskowce i bombowce. Jak dodał, "kolejne zdolności są w drodze". Podkreślił też, że jest to największe nagromadzenie amerykańskich sił na Bliskim Wschodzie od pokolenia.
- Poważnie zniszczyliśmy obronę powietrzną Iranu i zniszczyliśmy setki irańskich wyrzutni pocisków balistycznych i dronów - mówił Cooper na nagraniu opublikowanym przez CENTCOM.
- Mówiąc prościej, koncentrujemy się na tym, by strzelać w to wszystko, z czego oni mogą strzelać do nas - podkreślił.
AFP przypomina, że wojsko amerykańskie poinformowało, iż zaatakowało blisko dwa tys. celów od czasu przeprowadzenia w sobotę pierwszych śmiercionośnych ataków na Iran wspólnie z Izraelem.
Wcześniej o liczbie zaatakowanych celów informowali analitycy z ISW.
W nocy Izrael rozpoczął nowe ataki na Iran i Liban. Państwowe media poinformowały z kolei, że rankiem uderzono w budynek mieszkalny.
Minister spraw zagranicznych, na którego powołuje się agencja AFP, przekazał, że irański okręt wojenny zatopiony u wybrzeży Sri Lanki.
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: środa, 04 marca 2026 godz. 07:09
Trwa kolejny dzień ataków Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran. Doszło do licznych eksplozji oraz pożarów, a ambasady USA na Bliskim Wschodzie - w zagrożonych rejonach - zostały zamknięte do odwołania. Tymczasem Teheran przeprowadza uderzenia odwetowe. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo.