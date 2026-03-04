Wojna na Bliskim Wschodzie. USA i Izrael atakują, Iran prowadzi odwet [RELACJA NA ŻYWO]

Od początku operacji przeciwko Iranowi amerykańskie siły zaatakowały ok. dwa tys. celów w tym kraju, zniszczono 17 irańskich okrętów - poinformował admirał Brad Cooper, dowódca Dowództwa Centralnego USA (CENTCOM).



W operacji Epicka Furia ze strony USA bierze udział ponad 50 tys. żołnierzy, 200 myśliwców, dwa lotniskowce i bombowce. Jak dodał, "kolejne zdolności są w drodze". Podkreślił też, że jest to największe nagromadzenie amerykańskich sił na Bliskim Wschodzie od pokolenia.





- Poważnie zniszczyliśmy obronę powietrzną Iranu i zniszczyliśmy setki irańskich wyrzutni pocisków balistycznych i dronów - mówił Cooper na nagraniu opublikowanym przez CENTCOM.



- Mówiąc prościej, koncentrujemy się na tym, by strzelać w to wszystko, z czego oni mogą strzelać do nas - podkreślił.