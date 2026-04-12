Węgry wybrali. Relacja na żywo

Tusk rozmawiał z Magyarem
Jak dodał, po 16 latach rządów Fideszu Viktora Orbana dla Węgier "nastał nowy etap" w historii. Portugalski polityk zwrócił też uwagę na wysoką frekwencję wyborczą w niedzielnym głosowaniu.
Milczenie Rosji. Wygrana Magyara to problem Putina
Jak natomiast podaje BBC, zmiana na czele rządu w Budapeszcie jest złą wiadomością dla Władimira Putina. "Używając tego samego języka, którego używa Donald Trump: Kto nie ma kart? Przez lata Orban był niezwykle mocną kartą w ręku Putina" - zauważa brytyjski nadawca.
Wskazał, iż Orban sprzeciwiał się dalszej pomocy dla Ukrainy, a także koncepcji jej członkostwa w Unii Europejskiej. "Dlatego Orban był tak użyteczny dla Kremla: uważano go za siłę destabilizującą UE. Teraz go już nie ma" - dodało BBC.
Wszyscy przedstawiciele mediów zostali zgromadzeni w jednym, dużym pomieszczeniu centrum prasowego na górnym piętrze kompleksu. Do dyspozycji mieli miejsca pracy i dwa telewizory, na których pokazywano węgierski kanał 1. - Ten kanał to sama propaganda, dlatego nam to puścili - mówił jeden z węgierskich fotografów.
Problem premiera Słowacji? Stracił sojusznika
Inaczej postąpił prezydent Słowacji Peter Pellegrini, który wyraził przekonanie, iż po zwycięstwie Petera Magyara stosunki obu państw będą utrzymywać się na wysokim poziomie i "będą nadal oparte na wzajemnym szacunku, współpracy, wspólnym członkostwie w Unii Europejskiej oraz NATO".
- Powiedziałem mu, że teraz mamy wspólną odpowiedzialność przywrócenia jedności naszej ukochanej ojczyzny - powiedział lider Tiszy.
Magyar zwrócił się do narodu. Wspomniał o Polsce
- Wzywam prezydenta państwa, żeby wezwał mnie jako zwycięzcę i lidera partii do uformowania rządu, aby Viktor Orban natychmiast odszedł ze swojego stanowiska - mówił.
Magyar wspomniał też o Polsce. - Pierwsza moja podróż będzie prowadziła do Polski w imię tysiącletniej przyjaźni polsko-węgierskiej. Druga będzie prowadziła do Wiednia, a trzecia do Brukseli, żebyśmy przywrócili wsparcie europejskie, które należy się Węgrom - zapewnił.
Zełenski skomentował zwycięstwo Magyara. "Jesteśmy gotowi"
Prezydent Ukrainy podkreślił przy tym, że jego kraj "zawsze dążył do dobrych relacji sąsiedzkich ze wszystkimi w Europie i jest gotowy do rozwijania współpracy z Węgrami".
"Europa i każdy naród europejski musi się wzmacniać, a miliony Europejczyków dążą do współpracy i stabilności. Jesteśmy gotowi na spotkania i wspólną konstruktywną pracę na rzecz obu narodów, a także pokoju, bezpieczeństwa i stabilności w Europie" - zakończył Zełenski.
- Nie oczekuję, że sytuacja zmieni się z dnia na dzień, ale na pewno zmieni się na lepsze - powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową 30-letni mieszkaniec Budapesztu.
- To także głos oddany na to, że chcemy pozostać częścią Europy - wyjaśnił z kolei jeden ze zwolenników Tiszy.
"To historyczny moment, nie tylko dla Węgier, ale dla europejskiej demokracji. Z niecierpliwością oczekuję współpracy z tobą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i dobrobytu obu naszych krajów" - napisał Starmer na platformie X.
"To było ważne, ale za mało. Poza tym jedynie pogłębiał sprzeczności - inna percepcja zagrożeń rosyjskich, różnice w postrzeganiu sojuszu północnoatlantyckiego (o roli Węgrów we wspólnocie wywiadu powstaną kiedyś studia), zupełnie niezgodna z naszymi interesami polityka energetyczna (ostatnie wyczyny i wyprawa Mola na rynek serbski w konsultacji z Rosją), pogrzebanie idei Trójmorza" - wymieniał.
"Nagrania rozmów węgierskiego premiera i szefa MSZ z Putinem i Ławrowem ujawnione ostatnio (zdobyte być może przez jeden z wywiadów) są tego wszystkiego egzemplifikacją. Relatywizacja tego na polskiej prawicy antyrosyjskiej była błędem (delikatnie mówiąc)" - dodał.
Cenckiewicz ocenił też, że "węgierska lekcja powinna zostać przeanalizowana przez prawicę na różnych płaszczyznach".
"Panie Premierze Viktorze Orbanie! Dziękuję za wspieranie przez lata Polski. Nigdy tego nie zapomnimy" - napisał.
"Cieszę się na współpracę na rzecz silnej, bezpiecznej i przede wszystkim zjednoczonej Europy" - napisał.
"Razem ruszmy naprzód ku bardziej suwerennej Europie, dla bezpieczeństwa naszego kontynentu, naszej konkurencyjności i naszej demokracji" - napisał Macron.
Wybory na Węgrzech. Sikorski zwrócił się do Nawrockiego
"Rad bym wiedzieć od prezydenta Karola Nawrockiego, jaki polski interes realizuje wspierając w kampanii wyborczej najbardziej skorumpowanego i najbardziej proputinowskiego polityka w Unii Europejskiej" - pisał wówczas Sikorski.
Po połączeniu wyników na listy partyjne z wynikami ze 106 jednomandatowych okręgów wyborczych przewiduje się, że TISZA może zająć 137, Fidesz 55 a Mi Hazank siedem miejsc w węgierskim parlamencie.
Wybory na Węgrzech. Orban: Wynik jest jasny
Magyar: Orban pogratulował nam zwycięstwa
"Premier Viktor Orban pogratulował nam zwycięstwa przez telefon" - napisał Magyar na Facebooku.
Do ostatecznego wyników wlicza się też wyniki ze 106 jednomandatowych okręgów wyborczych. Po ich połączeniu z głosowaniem na listy partyjne przewiduje się, że TISZA może zająć 135, Fidesz 57 a Mi Hazank siedem miejsc w węgierskim parlamencie.
Z kolei prognoza podziału mandatów po przeliczeniu w sumie 37,04 proc. głosów wskazuje, że TISZA może liczyć na 132, a Fidesz na 59 miejsc w węgierskim parlamencie.
Wybory na Węgrzech. Pojawiły się pierwsze częściowe wyniki
Magyar wezwał do zachowania cierpliwości. Wspomniał o "tysiącach nieprawidłowości"
Magyar dodał, że w trakcie niedzielnych wyborów jego partia odnotowała "tysiące nieprawidłowości".
"Cieszymy się". Jasny przekaz szefa sztabu Orbana
- Rekordowo wysoka frekwencja w niedzielnych wyborach na Węgrzech jest wynikiem ogromnego wysiłku mobilizacyjnego ze strony partii rządzącej, a głosowanie miało charakter demokratyczny - powiedział Gergely Gulyas podczas briefingu.
Gulyas dodał następnie, że wierzy, iż Fidesz uzyska większość. - Cieszymy się, że następny parlament będzie miał tak silny mandat demokratyczny - powiedział.
Pojawiły się wyniki sondażu przeprowadzanego tuż przed wyborami. TISZA na czele
Według sondażu TISZA miałaby zdobyć 132 mandaty w 199-osobowym parlamencie Węgier. Badanie przeprowadzono w dniach od 8 do 11 kwietnia.
Wybory na Węgrzech. Głosowanie zostało zakończone
"Władza przeżywa swoje ostatnie chwile, stoimy u bram zmiany ustroju. Wejdźmy w nie! Niech każdy pozostanie spokojny i wesoły, czas pracuje na naszą korzyść! Niech Bóg błogosławi Węgry" - dodał.
Panyi zastrzegł jednak, że wyniki tych sondaży nie różnią się od badań opinii przeprowadzonych wcześniej. Z tego powodu "nie będzie niespodzianek".
Przypomnijmy, że na Węgrzech nie przeprowadza się badań exit poll. Narodowe Biuro Wyborcze (NVI) poinformowało, że pierwsze cząstkowe wyniki wyborów - wraz ze wskazaniem odsetka przeliczonych głosów - powinny zostać opublikowane około godz. 20.
"Nie pozwólmy, by na Węgrzech powstał rząd przyjazny Ukrainie. Głosuj na pewniaka, głosuj na Fidesz!" - napisano w opisie.
Orban apeluje o udział w wyborach. "Decyzja, której nie da się cofnąć"
"To decyzja, której nie da się cofnąć jutro. Dziś musimy bronić Węgier! Żaden patriota nie powinien dziś zostać w domu! Tylko Fidesz! Gotowy do zwycięstwa" - napisał w opisie nagrania.
"Rekordowa frekwencja w wyborach! Jeszcze dwie godziny. Teraz trzeba bardzo przycisnąć na finiszu! Głosuj i zachęcaj do tego wszystkich! Każdy głos może być decydujący" - napisał na platformie X.
Wybory na Węgrzech. Zakłócone głosowanie w Miszkolcu i Peczu
Ostatecznie zgłoszenia okazały się fałszywe i głosowanie zostało wznowione.
"Przerwa nie trwała długo, więc nie będzie przedłużonego czasu głosowania" - podał serwis.
"Dzisiaj Węgry głosują! Oddaliśmy nasze głosy. Fidesz to bezpieczny wybór" - napisał na platformie X.
Rekordowa frekwencja na Węgrzech. Trwają wybory parlamentarne
