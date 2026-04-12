Węgry wybrali. Relacja na żywo

Kazanecki Wiktor

Tusk rozmawiał z Magyarem

Donald Tusk, który obecnie wizytuje kraje Azji, zamieścił wideo, na którym rozmawia po angielsku z Peterem Magyarem. "I'm so happy" (Jestem bardzo szczęśliwy) - przekazał liderowi Tiszy polski premier. Wpis opatrzył hasłem: "Witamy znów w Europie".

Do liderów gratulujących Peterowi Magyarowi dołączył szef portugalskiego rządu. Luis Montenegro wyraził nadzieję na wspólne działania "na rzecz projektu europejskiego" z nowym rządem Węgier.

Jak dodał, po 16 latach rządów Fideszu Viktora Orbana dla Węgier "nastał nowy etap" w historii. Portugalski polityk zwrócił też uwagę na wysoką frekwencję wyborczą w niedzielnym głosowaniu.

Milczenie Rosji. Wygrana Magyara to problem Putina

Rosja nie zareagowała na wyborcze rozstrzygnięcie na Węgrzech. Nie ma komunikatu władz, a na stronach kremlowskich agencji TASS oraz RIA Nowosti zamieszczono jedynie krótkie notki informujące o przegranej Viktora Orbana i zamiarach przyszłego premiera Petera Magyara.

Jak natomiast podaje BBC, zmiana na czele rządu w Budapeszcie jest złą wiadomością dla Władimira Putina. "Używając tego samego języka, którego używa Donald Trump: Kto nie ma kart? Przez lata Orban był niezwykle mocną kartą w ręku Putina" - zauważa brytyjski nadawca.

Wskazał, iż Orban sprzeciwiał się dalszej pomocy dla Ukrainy, a także koncepcji jej członkostwa w Unii Europejskiej. "Dlatego Orban był tak użyteczny dla Kremla: uważano go za siłę destabilizującą UE. Teraz go już nie ma" - dodało BBC.
Podczas wieczoru wyborczego Viktora Orbana dziennikarze zostali zgromadzeni w jednym pomieszczeniu, dostęp do pozostałych części budynku był dla mediów zamknięty, a swobodny kontakt z politykami – niemożliwy.

Wszyscy przedstawiciele mediów zostali zgromadzeni w jednym, dużym pomieszczeniu centrum prasowego na górnym piętrze kompleksu. Do dyspozycji mieli miejsca pracy i dwa telewizory, na których pokazywano węgierski kanał 1. - Ten kanał to sama propaganda, dlatego nam to puścili - mówił jeden z węgierskich fotografów.

Problem premiera Słowacji? Stracił sojusznika

Przegrana Viktora Orbana oznacza, że słowacki premier Robert Fico stracił cennego sojusznika w Unii Europejskiej - zauważa portal dziennika SME. Szef rządu w Bratysławie nie zareagował dotąd na wyborcze rozstrzygnięcie w sąsiednim kraju.

Inaczej postąpił prezydent Słowacji Peter Pellegrini, który wyraził przekonanie, iż po zwycięstwie Petera Magyara stosunki obu państw będą utrzymywać się na wysokim poziomie i "będą nadal oparte na wzajemnym szacunku, współpracy, wspólnym członkostwie w Unii Europejskiej oraz NATO".

Alex Brandon/Associated PressEast News
Peter Magyar skomentował rozmowę telefoniczną, podczas której Viktor Orban pogratulował mu zwycięstwa w wyborach.

- Powiedziałem mu, że teraz mamy wspólną odpowiedzialność przywrócenia jedności naszej ukochanej ojczyzny - powiedział lider Tiszy.
Lider Tiszy podczas wiecu w Budapeszcie zwrócił się do wyborców Fideszu oraz Viktora Orbana.

Wiemy, że jesteście dziś rozczarowani. Wiemy, że jest trudno, kiedy się przegrywa i w dodatku, jeśli jest to wielka i zasłużona przegrana. Wiemy, że być może się gniewacie. Wiemy, że możecie się gniewać też na mnie osobiście, bo trudno jest być w opozycji. Wiemy, że trudno jest patrzeć na takich polityków, których się nie lubi, ale ja dzisiaj obiecuję wam, że będę też waszym premierem. Będę pracował za każdego Węgra przez siedem dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, żebyśmy zaleczyli te rany, które nas dzielą. Będę reprezentował również was - mówił Peter Magyar.
Peter Magyar podczas niedzielnego wiecu w Budapeszcie ponownie zapowiedział odblokowanie funduszy unijnych dla Węgier, zamrożonych za rządów Viktora Orbana, oraz odrodzenie i rozszerzenie współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej.
Lider Tiszy Peter Magyar podczas wiecu w Budapeszcie zapowiedział, że rozliczy osoby, które stoją za dzisiejszą kondycją Węgier.

- Rząd Tiszy wyzwoli służbę sprawiedliwości, przywróci majątek narodowy. Tutaj będą najlepsi prawnicy i najlepsi śledczy pracowali, którzy - obiecuję wam - odniosą sukces - zapowiedział.
"Węgry, Polska, Europa. Znowu razem! Wspaniałe zwycięstwo, drodzy przyjaciele" - napisał premier Donald Tusk, komentując częściowe wyniki wyborów na Węgrzech.

Polski premier dodał ponadto po węgiersku "Ruszkik haza", co oznacza "Rosjanie do domu"

- Będę reprezentował wszystkich Węgrów. (...) Wszyscy Węgrzy na całym świecie mogą liczyć na mnie - zapewnił lider Tiszy Peter Magyar podczas wiecu w Budapeszcie.

Magyar zwrócił się do narodu. Wspomniał o Polsce

Lider Tiszy Peter Magyar w trakcie wiecu w Budapeszcie zapewnił, że jego ugrupowanie ma "silny mandat, aby zbudować dom" dla wszystkich Węgrów.

- Wzywam prezydenta państwa, żeby wezwał mnie jako zwycięzcę i lidera partii do uformowania rządu, aby Viktor Orban natychmiast odszedł ze swojego stanowiska - mówił.

Magyar wspomniał też o Polsce. - Pierwsza moja podróż będzie prowadziła do Polski w imię tysiącletniej przyjaźni polsko-węgierskiej. Druga będzie prowadziła do Wiednia, a trzecia do Brukseli, żebyśmy przywrócili wsparcie europejskie, które należy się Węgrom - zapewnił.

Zełenski skomentował zwycięstwo Magyara. "Jesteśmy gotowi"

"Gratulacje dla Petera Magyara i partii TISZA z okazji ich zdecydowanego zwycięstwa. Ważne jest, gdy przeważa konstruktywne podejście" - napisał Wołodymyr Zełenski na platformie X.

Prezydent Ukrainy podkreślił przy tym, że jego kraj "zawsze dążył do dobrych relacji sąsiedzkich ze wszystkimi w Europie i jest gotowy do rozwijania współpracy z Węgrami".

"Europa i każdy naród europejski musi się wzmacniać, a miliony Europejczyków dążą do współpracy i stabilności. Jesteśmy gotowi na spotkania i wspólną konstruktywną pracę na rzecz obu narodów, a także pokoju, bezpieczeństwa i stabilności w Europie" - zakończył Zełenski.

Tysiące Węgrów zebrało się na budapeszteńskim Placu Batthyanyego i wzdłuż zachodniego brzegu Dunaju, aby świętować zwycięstwo Petera Magyara i jego Tiszy w wyborach parlamentarnych.

- Nie oczekuję, że sytuacja zmieni się z dnia na dzień, ale na pewno zmieni się na lepsze - powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową 30-letni mieszkaniec Budapesztu.

- To także głos oddany na to, że chcemy pozostać częścią Europy - wyjaśnił z kolei jeden ze zwolenników Tiszy.

Węgrzy świętujący zwycięstwo Tiszy i Petera Magyara w Budapeszcie
Węgrzy świętujący zwycięstwo Tiszy i Petera Magyara w BudapeszcieFerenc IszaAFP
- TISZA nie tylko wygrała te wybory, ale wszystkie znaki wskazują na to, że będziemy mieć mocną większość konstytucyjną - podkreślił Peter Magyar.
Zrobiliśmy to. TISZA i Węgry wygrały te wybory. Nie trochę, tylko bardzo mocno. Wspólnie zmieniliśmy system Orbana, zyskaliśmy z powrotem wolność i odbiliśmy naszą ojczyznę. Dziękujemy wam, bez was to nie mogło się udać - powiedział Peter Magyar podczas wiecu w Budapeszcie.
Zwycięstwa w wyborach parlamentarnych na Węgrzech pogratulował Peterowi Magyarowi premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.

"To historyczny moment, nie tylko dla Węgier, ale dla europejskiej demokracji. Z niecierpliwością oczekuję współpracy z tobą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i dobrobytu obu naszych krajów" - napisał Starmer na platformie X.

Po przeliczeniu 84,91 proc. głosów TISZA może liczy na 138, Fidesz na 54 a partia Mi Hazank na siedem miejsc w 199-osobowym węgierskim Zgromadzeniu Narodowym.
Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz komentując wyniki wyborów na Węgrzech stwierdził, że Viktor Orban "był sojusznikiem Polski jedynie w rozgrywce z kosmopolitami i centralistami w UE oraz w kwestii migracji".

"To było ważne, ale za mało. Poza tym jedynie pogłębiał sprzeczności - inna percepcja zagrożeń rosyjskich, różnice w postrzeganiu sojuszu północnoatlantyckiego (o roli Węgrów we wspólnocie wywiadu powstaną kiedyś studia), zupełnie niezgodna z naszymi interesami polityka energetyczna (ostatnie wyczyny i wyprawa Mola na rynek serbski w konsultacji z Rosją), pogrzebanie idei Trójmorza" - wymieniał.

"Nagrania rozmów węgierskiego premiera i szefa MSZ z Putinem i Ławrowem ujawnione ostatnio (zdobyte być może przez jeden z wywiadów) są tego wszystkiego egzemplifikacją. Relatywizacja tego na polskiej prawicy antyrosyjskiej była błędem (delikatnie mówiąc)" - dodał.

Cenckiewicz ocenił też, że "węgierska lekcja powinna zostać przeanalizowana przez prawicę na różnych płaszczyznach".

Wyniki wyborów na Węgrzech skomentować postanowił poseł PiS Janusz Kowalski. Na platformie X zamieścił on zdjęcie z Viktorem Orbanem.

"Panie Premierze Viktorze Orbanie! Dziękuję za wspieranie przez lata Polski. Nigdy tego nie zapomnimy" - napisał.

Po zliczeniu 77,45 proc. głosów TISZA może liczyć na 138, Fidesz na 54 a Mi Hazank na siedem mandatów w węgierskim parlamencie. Węgrzy wybierali w niedzielę 199 deputowanych Zgromadzenia Narodowego.
Gratulacje z okazji zwycięstwa w wyborach parlamentarnych na Węgrzech złożył Peterowi Magyarowi również kanclerz Niemiec Friedrich Merz.

"Cieszę się na współpracę na rzecz silnej, bezpiecznej i przede wszystkim zjednoczonej Europy" - napisał.

"Węgry wybrały Europę. Europa zawsze wybierała Węgry. Kraj wraca na swoją europejską ścieżkę. Unia staje się silniejsza" - napisała na platformie X przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował na platformie X, że właśnie rozmawiał z liderem węgierskiej Tiszy Peterem Magyarem i pogratulował mu zwycięstwa w wyborach parlamentarnych.

"Razem ruszmy naprzód ku bardziej suwerennej Europie, dla bezpieczeństwa naszego kontynentu, naszej konkurencyjności i naszej demokracji" - napisał Macron.

Wybory na Węgrzech. Sikorski zwrócił się do Nawrockiego

Radosław Sikorski opublikował na platformie X wpis, w którym "ponowił pytanie" do skierowane pod koniec marca do prezydenta Karola Nawrockiego.

"Rad bym wiedzieć od prezydenta Karola Nawrockiego, jaki polski interes realizuje wspierając w kampanii wyborczej najbardziej skorumpowanego i najbardziej proputinowskiego polityka w Unii Europejskiej" - pisał wówczas Sikorski.

Wpis polskiego ministra spraw zagranicznych to reakcja na dotychczasowe częściowe wyniki wyborów na Węgrzech.

Na Węgrzech policzono 55,11 proc. głosów na listy partyjne. W dalszym ciągu prowadzi TISZA (53,27 proc.). Na drugim miejscu znajduje się Fidesz (38,08 proc.). Podium zamyka partia Mi Hazank - 6 proc.

Po połączeniu wyników na listy partyjne z wynikami ze 106 jednomandatowych okręgów wyborczych przewiduje się, że TISZA może zająć 137, Fidesz 55 a Mi Hazank siedem miejsc w węgierskim parlamencie.

Wybory na Węgrzech. Orban: Wynik jest jasny

Viktor Orban zabrał głos w sprawie wyborów i stwierdził, że "wynik jest jasny". Jak podkreślił, sytuacja ta jest bolesna dla jego partii. Jak jednak zapowiedział, on i jego sojusznicy będą nadal służyć narodowi, tym razem jednak jako opozycja. Ponadto potwierdził, że rzeczywiście pogratulował zwycięstwa Peterowi Magyarowi.

Magyar: Orban pogratulował nam zwycięstwa

Lider Tiszy Peter Magyar poinformował, że premier Viktor Orban pogratulował jego partii zwycięstwa w wyborach parlamentarnych.

"Premier Viktor Orban pogratulował nam zwycięstwa przez telefon" - napisał Magyar na Facebooku.

Przeliczono 31,03 proc. głosów na listy partyjne. Obecnie prowadzi TISZA (51,98 proc.). Na drugim miejscu znajduje się Fidesz (39,38 proc.). Podium zamyka partia Mi Hazank - 6,07 proc.

Do ostatecznego wyników wlicza się też wyniki ze 106 jednomandatowych okręgów wyborczych. Po ich połączeniu z głosowaniem na listy partyjne przewiduje się, że TISZA może zająć 135, Fidesz 57 a Mi Hazank siedem miejsc w węgierskim parlamencie.
Lider opozycyjnej partii TISZA, Peter Magyar, opublikował w mediach społecznościowych krótki wpis, w którym skomentował dotychczasowe wyniki na Węgrzech. "Dziękujemy Węgry!" - napisał.

Na Węgrzech przeliczono 22,05 proc. głosów na listy partyjne. Obecnie prowadzi TISZA (51,22 proc.). Na drugim miejscu znajduje się Fidesz (40,11 proc.).

Z kolei prognoza podziału mandatów po przeliczeniu w sumie 37,04 proc. głosów wskazuje, że TISZA może liczyć na 132, a Fidesz na 59 miejsc w węgierskim parlamencie.
Po przeliczeniu 15,59 proc. głosów na listy partyjne prowadzi TISZA (50,35 proc.). Na drugim miejscu znajduje się Fidesz (41,03 proc.). Podium zamyka partia Mi Hazank (6,13 proc.).

Prognoza podziału mandatów po przeliczeniu w sumie 29,21 proc. głosów wskazuje, że ugrupowanie Petera Magyara może liczyć na 132, a partia Viktora Orbana na 59 miejsc w węgierskim parlamencie. Pozostałych osiem miejsc przypadłoby partii Mi Hazank.
Przypomnijmy, że 106 z deputowanych Zgromadzenia Narodowego na Węgrzech wybieranych jest w jednomandatowych okręgach wyborczych, a pozostałych 93 - z krajowych list.
Na Węgrzech przeliczono do tej pory około 15 proc. głosów. Na ten moment prowadzi TISZA Petera Magyara - 47,8 proc. Tuż za nią Fidesz Viktora Orbana - 43,6 proc.
Po przeliczeniu 14,7 proc. głosów TISZA zdobywa 125 mandatów w 199-osobowym parlamencie - podał Reuters.

Wybory na Węgrzech. Pojawiły się pierwsze częściowe wyniki

Węgierski serwis Telex podał pierwsze wyniki po przeliczeniu 2,86 proc. głosów. Na ten moment prowadzi Fidesz (48,18 proc.). Tuż za nim znalazła się TISZA z poparciem na poziomie 43,38 proc. Najniższy stopień podium przypadł z kolei partii Mi Hazank - 6,12 proc.
W mediach zaczęły pojawiać się wyniki sondaży przeprowadzonych tuż przed wyborami na Węgrzech. Dziennikarze Interii Jakub Krzywiecki i Marcin Jan Orłowski przypominają, że to nie są badania exit poll znane z polskiej sceny politycznej.

- To nie są wyniki exit poll, więc może się tutaj wiele zmienić - podkreślił Marcin Jan Orłowski.

Magyar wezwał do zachowania cierpliwości. Wspomniał o "tysiącach nieprawidłowości"

- Nie chcę wygrywać sondaży, ale chcę wygrywać wybory. Dlatego czekajmy na wyniki. Jesteśmy ostrożnymi optymistami, ale musimy zachować cierpliwość - mówił lider opozycyjnej Tiszy Peter Magyar po zamknięciu lokali wyborczych.

Magyar dodał, że w trakcie niedzielnych wyborów jego partia odnotowała "tysiące nieprawidłowości".

- Zachowajcie spokój, będziemy świętować, gdy poznamy wyniki. Węgry ponownie będą wolne - stwierdził.
Premier Viktor Orban nie zabrał głosu bezpośrednio po zamknięciu lokali wyborczych. Na Węgrzech trwa liczenie głosów. Cząstkowe wyniki - wraz ze wskazaniem odsetka przeliczonych głosów - powinny zostać opublikowane około godz. 20.
Wybory na Węgrzech relacjonują na miejscu dziennikarze Interii - Jakub Krzywiecki i Marcin Jan Orłowski. W opublikowanym na platformie X nagraniu podzielili się m.in. atmosferą, która panuje na wiecu Tiszy.

Agencja Reutera poinformowała, że lider węgierskiej opozycji Peter Magyar ocenił, iż "rekordowa frekwencja oznacza, że Węgrzy uznali te wybory za ważne". Ponadto podkreślił, że jego ugrupowanie jest "optymistyczne co do wyników".

"Cieszymy się". Jasny przekaz szefa sztabu Orbana

Szef sztabu wyborczego premiera Węgier Viktora Orbana poinformował, że wybory były demokratyczne - podał Reuters.

- Rekordowo wysoka frekwencja w niedzielnych wyborach na Węgrzech jest wynikiem ogromnego wysiłku mobilizacyjnego ze strony partii rządzącej, a głosowanie miało charakter demokratyczny - powiedział Gergely Gulyas podczas briefingu.

Gulyas dodał następnie, że wierzy, iż Fidesz uzyska większość. - Cieszymy się, że następny parlament będzie miał tak silny mandat demokratyczny - powiedział.

Przypomnijmy, że na Węgrzech są dziennikarze Interii - Jakub Krzywiecki i Marcin Jan Orłowski.

Wiec wyborczy Tiszy nad brzegiem Dunaju w BudapeszcieFerenc IszaAFP

Pojawiły się wyniki sondażu przeprowadzanego tuż przed wyborami. TISZA na czele

Agencja Reutera poinformowała, że w ostatnim sondażu opinii publicznej przeprowadzonym przez ośrodek badawczy 21 Research Centre na kilka dni przed wyborami poparcie dla Tiszy wyraziło 55 proc. wyborców. Z kolei chęć zagłosowania za rządzącym Fideszem zadeklarowało 38 proc. respondentów.

Według sondażu TISZA miałaby zdobyć 132 mandaty w 199-osobowym parlamencie Węgier. Badanie przeprowadzono w dniach od 8 do 11 kwietnia.

Przypomnijmy, że na Węgrzech nie przeprowadza się badań exit poll. Z tego powodu pierwsze cząstkowe wyniki wyborów powinny zostać opublikowane około godz. 20.

Węgierskie Narodowe Biuro Wyborcze (NVI) poinformowało, że do godziny 18:30 głos w wyborach oddało 77,80 proc. uprawnionych do głosowania, czyli 5 mln 856 tys. obywateli. 

"Absolutny rekord z 2002 roku został pobity dwie godziny przed zamknięciem lokali wyborczych" - podkreślił węgierski serwis Telex.

Wybory na Węgrzech. Głosowanie zostało zakończone

O godzinie 19 na Węgrzech zakończyło się głosowanie w wyborach parlamentarnych.

Osoby, które przed oficjalnym zakończeniem wyborów stały już w kolejkach, będą jednak miały możliwość oddania głosu. Ogłoszenie pierwszych częściowych wyników spodziewane jest ok. godz. 20.
Lider opozycyjnej Tiszy Peter Magyar opublikował ostatnie nagranie przed zakończeniem głosowania. Po raz kolejny zaapelował w nim o udział w wyborach. "Ostatnia minuta i każdy głos się liczy" - napisał w opisie.

"Władza przeżywa swoje ostatnie chwile, stoimy u bram zmiany ustroju. Wejdźmy w nie! Niech każdy pozostanie spokojny i wesoły, czas pracuje na naszą korzyść! Niech Bóg błogosławi Węgry" - dodał.

"Pół godziny do zakończenia głosowania na Węgrzech. Na wiecu Tiszy na razie frekwencja mniejsza, niż pozwalają możliwości" - poinformował dziennikarz Interii, Jakub Krzywiecki.

Węgierski dziennikarz Szabolcs Panyi poinformował, że choć po zakończeniu głosowania na Węgrzech nie będą podane wyniki exit poll, niektóre niezależne, wiarygodne ośrodki opublikują ostatnie przedwyborcze sondaże, przeprowadzone tuż przed wyborami.

Panyi zastrzegł jednak, że wyniki tych sondaży nie różnią się od badań opinii przeprowadzonych wcześniej. Z tego powodu "nie będzie niespodzianek".

Przypomnijmy, że na Węgrzech nie przeprowadza się badań exit poll. Narodowe Biuro Wyborcze (NVI) poinformowało, że pierwsze cząstkowe wyniki wyborów - wraz ze wskazaniem odsetka przeliczonych głosów - powinny zostać opublikowane około godz. 20.
Na profilu Fideszu w mediach społecznościowych pojawiło się krótkie nagranie zachęcające do oddania głosu na to ugrupowanie. Partia jednocześnie uderzyła w opozycyjną Tiszę.

"Nie pozwólmy, by na Węgrzech powstał rząd przyjazny Ukrainie. Głosuj na pewniaka, głosuj na Fidesz!" - napisano w opisie.

Nad Dunajem w Budapeszcie gromadzą się Węgrzy, którzy chcą wziąć udział w wiecu wyborczym Tiszy Petera Magyara. Na miejscu są też dziennikarze Interii - Jakub Krzywiecki i Marcin Jan Orłowski.

Węgrzy gromadzą się nad Dunajem, gdzie odbędzie się wiec TiszyJakub KrzywieckiINTERIA.PL
Poseł Polski 2050 Paweł Śliz opublikował na platformie X wpis, w którym ujawnił, że jest obserwatorem podczas tegorocznych wyborów na Węgrzech. Wraz z nim na miejscu znajdują się: senator Kazimierz Kleina oraz poseł Krzysztof Gadowski - obaj z Koalicji Obywatelskiej.

Orban apeluje o udział w wyborach. "Decyzja, której nie da się cofnąć"

Viktor Orban opublikował na Facebooku nagranie, w którym zaapelował o udział w głosowaniu. Jak zaznaczył, "pokój i bezpieczeństwo na Węgrzech mogą zależeć dzisiaj od jednego głosu".

"To decyzja, której nie da się cofnąć jutro. Dziś musimy bronić Węgier! Żaden patriota nie powinien dziś zostać w domu! Tylko Fidesz! Gotowy do zwycięstwa" - napisał w opisie nagrania.

Do informacji o rekordowej frekwencji na Węgrzech odniósł się po godzinie 17 lider partii TISZA, Peter Magyar. Przypomnijmy, że lokale wyborcze pozostaną otwarte do 19.

"Rekordowa frekwencja w wyborach! Jeszcze dwie godziny. Teraz trzeba bardzo przycisnąć na finiszu! Głosuj i zachęcaj do tego wszystkich! Każdy głos może być decydujący" - napisał na platformie X.

Serwis Telex poinformował, że na Węgrzech pobito historyczny rekord. "Nigdy wcześniej w ciągu jednego dnia wyborczego nie odnotowano tak wysokiej frekwencji" - czytamy.
Według danych NVI, do godziny 17 w Budapeszcie zagłosowało 77,18 proc. uprawnionych do głosowania.
Do godziny 17 zagłosowało ponad 74,23 proc., czyli 5 milionów 587 tysięcy wyborców - podał węgierski serwis Telex, powołując się na dane Narodowego Biura Wyborczego (NVI).

Wybory na Węgrzech. Zakłócone głosowanie w Miszkolcu i Peczu

Węgierski serwis Telex poinformował, że w dwóch miastach doszło do zakłóceń w głosowaniu. Mowa o Miszkolcu i Peczu, gdzie wybory zostały przerwane ze względu na groźby dotyczące podłożenia ładunków wybuchowych w lokalach wyborczych. Do lokali wysłano służby.

Ostatecznie zgłoszenia okazały się fałszywe i głosowanie zostało wznowione.

"Przerwa nie trwała długo, więc nie będzie przedłużonego czasu głosowania" - podał serwis.
Nad Dunajem w Budapeszcie trwają ostatnie przygotowania do wiecu Tiszy Petera Magyara.
Do tej pory głos w wyborach oddał m.in. obecny premier Węgier Viktor Orban.

"Dzisiaj Węgry głosują! Oddaliśmy nasze głosy. Fidesz to bezpieczny wybór" - napisał na platformie X.

W tym roku do wyborów na Węgrzech zarejestrowała się najwyższa jak dotąd liczba chcących głosować w zagranicznych przedstawicielstwach. Jest to bowiem 90 tys.

Ponadto nowy rekord ustanowiono również w przypadku głosujących korespondencyjnie - prawie 224 tys.
Węgierskie Narodowe Biuro wyborcze poinformowało, że do tej pory w wyborach wzięło udział 4 968 713 osób. Liczba osób zarejestrowanych do oddania głosu wynosi z kolei 7 527 742.

Rekordowa frekwencja na Węgrzech. Trwają wybory parlamentarne

Z najnowszych danych Narodowego Biura Wyborczego (NVI) wynika, że frekwencja w niedzielnych wyborach parlamentarnych na Węgrzech według stanu z godz. 15 wyniosła 66,01 proc.

Przypomnijmy, że w poprzednich wyborach w 2022 roku końcowa frekwencja wyniosła 69,59 proc.

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 12 kwietnia 2026 godz. 16:11

Węgry wybierają. Relacja na żywo