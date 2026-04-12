Wybory na Węgrzech. Zakłócone głosowanie w Miszkolcu i Peczu
Węgierski serwis Telex poinformował, że w dwóch miastach doszło do zakłóceń w głosowaniu. Mowa o Miszkolcu i Peczu, gdzie wybory zostały przerwane ze względu na groźby dotyczące podłożenia ładunków wybuchowych w lokalach wyborczych. Do lokali wysłano służby.
Ostatecznie zgłoszenia okazały się fałszywe i głosowanie zostało wznowione.
"Przerwa nie trwała długo, więc nie będzie przedłużonego czasu głosowania" - podał serwis.
Nad Dunajem w Budapeszcie trwają ostatnie przygotowania do wiecu Tiszy Petera Magyara.
Do tej pory głos w wyborach oddał m.in. obecny premier Węgier Viktor Orban.
"Dzisiaj Węgry głosują! Oddaliśmy nasze głosy. Fidesz to bezpieczny wybór" - napisał na platformie X.
W tym roku do wyborów na Węgrzech zarejestrowała się najwyższa jak dotąd liczba chcących głosować w zagranicznych przedstawicielstwach. Jest to bowiem 90 tys.
Ponadto nowy rekord ustanowiono również w przypadku głosujących korespondencyjnie - prawie 224 tys.
Węgierskie Narodowe Biuro wyborcze poinformowało, że do tej pory w wyborach wzięło udział 4 968 713 osób. Liczba osób zarejestrowanych do oddania głosu wynosi z kolei 7 527 742.
Rekordowa frekwencja na Węgrzech. Trwają wybory parlamentarne
Z najnowszych danych Narodowego Biura Wyborczego (NVI) wynika, że frekwencja w niedzielnych wyborach parlamentarnych na Węgrzech według stanu z godz. 15 wyniosła 66,01 proc.
Przypomnijmy, że w poprzednich wyborach w 2022 roku końcowa frekwencja wyniosła 69,59 proc.
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: niedziela, 12 kwietnia 2026 godz. 16:11
Węgry wybierają. Relacja na żywo