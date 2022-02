Piątek to kolejny dzień napiętej sytuacji na Ukrainie. Rosja informuje o wycofywaniu części wojsk po manewrach, ale służby ukraińskie alarmują o kolejnych rosyjskich prowokacjach w Donbasie. Do Polski przyleciał szef Pentagonu.

Szefowie dyplomacji USA i Rosji, Antony Blinken i Siergiej Ławrow , spotkają się w przyszłym tygodniu, jeżeli do tego czasu Moskwa nie zaatakuje Ukrainy - przekazał w czwartek wieczorem (czasu miejscowego) Departament Stanu Stanów Zjednoczonych.

Chcemy was zapewnić, że zrobimy wszystko, żeby nikt nie odważył się naruszyć suwerenności i terytorialnej integralności Ukrainy, możecie na nas liczyć - powiedział w piątekpodczas przemówienia w Radzie Najwyższej (parlamencie) Ukrainy.