wycofuje swoje wojska z granicy z Ukrainą





Skurkiewicz pytany w Radiu ZET o informacje przekazane przez rosyjskie władze, że wycofują swoje wojska z granicy z Ukrainą podkreślił, że "dane wywiadowcze nie wskazują jednoznacznie na to, co mówi Rosja, to co mówi Kreml".





- Oczywiście możemy mówić o jakiś przebazowaniach, ale to jest tylko wymiana, jeżeli chodzi o żołnierzy - mówił.

