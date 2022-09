będę wspominał jako wielką historycznie i piękną postać





Kwaśniewski wspominał wizytę monarchini w Polsce z 1996 roku . - To był ogromny stres. Dopiero co zacząłem prezydenturę. Miałem niewiele ponad 40 lat. Ona miała wtedy trochę więcej niż ja mam dzisiaj . Pamiętam ją jako dystyngowaną panią. To, co mnie wtedy zachwyciło, to, że ona tak bardzo szanowała protokół - mówił.







Wspominał, że gdy królowa szła wzdłuż szpaleru kompanii honorowej, oprócz niedużej torebki miała w ręku wizytówkę, na której zapisana była transkrypcja polskiego pozdrowienia "Czołem żołnierze!". - Była skrupulatna, niezwykle odpowiedzialna, ale też naturalna - powiedział Kwaśniewski.

- Elżbietę II; bił z niej majestat, ale też potrafiła się bardzo szczerze uśmiechać - powiedział PAP były prezydent Aleksander Kwaśniewski, który podjął brytyjską królową podczas jej jedynej wizyty w Polsce w 1996 roku.