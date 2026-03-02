Na żywo
Konflikt na Bliskim Wschodzie nabiera tempa. Nieustanne ataki i eksplozje [RELACJA NA ŻYWO]
Od godz. 8 do 22 czasu polskiego działa infolinia dla Polaków, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie.
MSZ zaapelowało o stosowanie się do komunikatów lokalnych władz i pozostawanie w kontakcie z przewoźnikami i biurami podróży. Nie ma również informacji o poszkodowanych obywatelach Polski w regionie.
Brytyjska baza na Cyprze zaatakowana. Nocne uderzenie drona
Prezydent Cypru Nikos Christodulidis potwierdził, że baza brytyjskich sił powietrznych na wyspie została zaatakowana nocą przez drona, co spowodowało niewielkie szkody materialne.
Wcześniejsze doniesienia mówiły, że w ataku na bazę Akrotiri uczestniczyły dwa bezzałogowce, z których jeden został strącony.
- Chcę jasno powiedzieć, że nasz kraj nie uczestniczy i nie ma zamiaru uczestniczyć w żadnej akcji militarnej - zapewnił Christodulidis w oświadczeniu. Dodał, że jest w stałym kontakcie z europejskimi przywódcami.
Jak donoszą świadkowie, na których powołuje się agencja Reutera, w pobliżu ambasady Stanów Zjednoczonych w Kuwejcie widać dym, a na miejscu pojawiły się straż pożarna i karetki pogotowia.
Iran przeprowadza od soboty ataki odwetowe na Izrael. Pociski trafiają m.in. w bloki mieszkalne w Tel Awiwie.
Siły zbrojne Izraela ogłosiły, że rozpoczęły uderzenia na cele Hezbollahu w Libanie w odpowiedzi na ostrzał rakietowy tej wspieranej przez Iran organizacji.
Na przedmieściach libańskiej stolicy, Bejrutu, słyszano eksplozje. Agencja AFP, powołując się na Ministerstwo Zdrowia Libanu, że w izraelskich atakach zginęło 31 osób, a 149 zostało rannych.
Głośne eksplozje, poprzedzone wyciem syren alarmowych, rozległy się nad ranem w Jerozolimie i Tel Awiwie - podała agencja AFP.
Wybuchy nastąpiły wkrótce po tym, jak izraelskie siły zbrojne poinformowały o wykryciu pocisków rakietowych wystrzelonych z terytorium Iranu.
"Przed chwilą siły zbrojne zidentyfikowały pociski wystrzelone z Iranu w kierunku terytorium państwa Izrael" - oświadczyła armia w oficjalnym komunikacie.
Seria eksplozji w Dausze. Alarmy rozbrzmiały w stolicach Zatoki Perskiej
Rano w stolicy Kataru, Dausze, słyszano serię głośnych wybuchów - poinformowała agencja Reutera. Informacje o co najmniej sześciu potężnych hukach w Dausze potwierdzili także obecni na miejscu korespondenci agencji AFP.
Eksplozje i syreny alarmowe odnotowano także w ZEA, Bahrajnie i Kuwejcie.
Zjednoczone Emiraty Arabskie poinformowały, że przechwyciły dotąd 506 dronów i 152 pociski wystrzelone w kraj przez Iran, podczas gdy Bahrajn udaremnił 95 irańskich ataków powietrznych wystrzelonych.
Ministerstwo obrony ZEA poinformowało o zidentyfikowaniu 541 dronów, z czego 506 zostało zestrzelonych, a 35 spadło na terytorium kraju. Dodano, że namierzono też 165 irańskich pocisków balistycznych, z czego 152 zostały przechwycone, a 13 spadło do morza.
Siły zbrojne Bahrajnu podały natomiast, że ich systemy obrony powietrznej skutecznie odparły 61 pocisków i 34 drony wymierzone w to państwo.
Irański państwowy nadawca IRIB został zhakowany na kilka minut, w ciągu których wyemitowano przemówienia prezydenta USA Donalda Trumpa i premiera Izraela Benjamina Netanjahu skierowane do narodu irańskiego - poinformowała nadająca z Londynu stacja IranIntl.
Stacja zamiast standardowych propagandowych informacji pokazała również nagrania z amerykańskich ataków rakietowych na różne miejsca, w tym na biuro zabitego w sobotę ajatollaha Alego Chameneia.
Konflikt na Bliskim Wschodzie od kilku dni nabiera tempa. Sytuacja zaogniła się od soboty, kiedy USA i Izrael uderzyły w Iran. Od tego czasu m.in. w Libanie, Bahrajnie czy Abu Zabi dochodzi do wybuchów, a mieszkańcy uciekają z zagrożonych terenów. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo.