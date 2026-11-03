Ameryka wybrała 2026. Media: Kongres dla demokratów [RELACJA NA ŻYWO]

Adamem Hamiltonem

To pierwsza taka sytuacja od 1932 rok u, gdy w stanie tym wygrywa reprezentant demokratów.

Uwagę przykuwają wyniki ogólne, ale i rezultaty poszczególnych polityków. AFP donosi o pojedynku między demokratą, który w stanie Kansas zdobył mandat w Senacie, pokonując urzędującego republikanina Rogera Marshalla.