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Ameryka wybrała 2026. Media: Kongres dla demokratów [RELACJA NA ŻYWO]

W innym wpisie Donald Trump uderzył w prawicową stację telewizyjną Fox News. "Fox News ponosi odpowiedzialność za te porażki, ponieważ nieustannie i konsekwentnie" zaprasza na antenę przedstawicieli Demokratów - ocenił prezydent.
"Gdyby Greg Abbott, gubernator Teksasu, nie stał się RINO (Republikaninem tylko z nazwy - red.) w ostatnich sześciu miesiącach swojej kariery politycznej, nie poniósłby porażki. Wrócił do swojej pierwotnej strategii, a efekt nie był zbyt przyjemny!" - napisał Trump w serwisie Truth Social.

Republikanin Greg Abbott przegrał z demokratyczną kongresmenką Giną Hinojosą. Abbott pełnił funkcję gubernatora Teksasu przez trzy kadencje. 
Uwagę przykuwają wyniki ogólne, ale i rezultaty poszczególnych polityków. AFP donosi o pojedynku między demokratą Adamem Hamiltonem, który w stanie Kansas zdobył mandat w Senacie, pokonując urzędującego republikanina Rogera Marshalla.
To pierwsza taka sytuacja od 1932 roku, gdy w stanie tym wygrywa reprezentant demokratów.

"Ameryka powróciła". Demokraci w euforii

- Ameryka powróciła - oświadczył we wtorek wieczorem czasu miejscowego przewodniczący demokratów w Izbie Reprezentantów, Hakeem Jeffries
Skomentował w ten sposób spływające wyniki wyborów do Kongresu. Jeffries jest wymieniany jako kandydat na nowego przewodniczącego Izby. - Amerykanie zabrali głos i jasno dali do zrozumienia, że mają dość ekstremizmu i korupcji - oświadczył Jeffries.
W Senacie 51 do 39 dla demokratów, a w Izbie Reprezentantów - 163 mandaty przy 100 dla republikanów. To aktualny stan wyścigu o Kongres, który - jak wszystko na to wskazuje - w pełni wygrała Partia Demokratyczna. Dane te podaje CNN.

Wyniki jeszcze się zmienią, gdyż nie wszystkie mandaty zostały jeszcze obsadzone. Media z USA wskazują jednak, iż przejście całego parlamentu w ręce opozycji wobec Donalda Trumpa wydaje się przesądzone.
"Demokraci wykorzystali historyczną niepopularność Donalda Trumpa, aby odnieść znaczące zwycięstwo i zyskać znaczącą władzę pozwalającą kontrolować dotychczas niepokornego prezydenta wraz z administracją w ciągu ostatnich dwóch lat jego kadencji" - czytamy w artykule CNN.

Jak dodała stacja kojarzona z demokratami, "aby zdobyć większość, Partia Demokratyczna przeszła przez nawet wyraźnie 'czerwone' terytorium i wygrali wybory, w których demokraci nie stawali się kandydatami od dekad".
CNN użyło określenia "czerwone", ponieważ to kolor tradycyjnie kojarzący się z Partią Republikańską.
Republikanie oddadzą miejsce w Senacie ze stanu Iowa dla demokratów. Zajmie je Josh Turek, który rywalizował z Ashley Hinson - przekazało NBC News.
Również z analizy NBC News wynika, że Partia Demokratyczna będzie miała większość i w Izbie Reprezentantów, i w Senacie USA.
CNN i NBC News podały, że demokrata Adam Hamilton wygrywa w wyborach do Senatu w stanie Kansas.

Media: Senat USA dla demokratów

Kontrola nad Senatem przejdzie w ręce demokratów, co oznacza, że będą mieli większość w całym Kongresie - podał Reuters, powołując się na dane Decisiondesk HQ.

Republikanie tracą kolejny mandat w Senacie

Demokrata Sherrod Brown zdobył senatorski mandat w Ohio, zajmowany dotąd przez Jona Husteda z Partii Republikańskiej - donosi NBC News.
Ohio to stan ważny, jeśli chodzi o przyszłą większość w izbie wyższej Kongresu.

Ta sama stacja prognozuje też, że Rob Sand - także z Partii Demokratycznej - odbierze fotel gubernatora stanu Iowa republikaninowi Zachowi Lahnowi.

Podwójny cios dla republikanów w Teksasie

Informację o bolesnym dla republikanów zwycięstwie Jamesa Talarico w wyborach do Senatu w Teksasie podało również NBC News.
Co więcej, Reuters przekazał, powołując się na prognozy CNN, iż demokratka Gina Hinojosa wygrała z republikaninem Gregiem Abbottem w głosowaniu na gubernatora Teksasu.

Pierwszy komentarz Donalda Trumpa do wstępnych wyników

"Nie byłem na liście kandydatów, a gdybym był, wygralibyśmy ZDECYDOWANIE! Dziękuję za uwagę" - napisał Donald Trump na platformie Truth Social.

To pierwszy komentarz prezydenta USA do spływających, przewidywanych wyników wyborów, które są korzystne dla demokratów.

Wizerunek Donalda Trumpa na Departamencie Sprawiedliwości
Pablo Martinez Monsivais/Associated PressEast News

Sensacja w Teksasie? Media: Republikanin pokonany

Demokrata James Talarico wygrał z republikaninem Kenem Paxtonem w wyścigu o miejsce w Senacie - podał Reuters, powołując się na analizę serwisu Decisiondesk HG. 

Jeśli te informacje się potwierdzą, byłby to wstrząs dla Partii Republikańskiej, która zwyczajowo osiąga w Teksasie bardzo dobre wyniki, a ten stan uchodzi za jej wyborczy rdzeń, jeśli chodzi o poparcie.

Paxtonowi sporego poparcia udzielał sam Donald Trump, który nazywał Talarico m.in. "lewicowym szaleńcem".

James Talarico; zdjęcie z 2 listopada
Eric Gay/Associated PressEast News

Demokraci odbijają kolejne miejsce w Senacie

I kolejny sukces demokratów - tym razem w wyborach do Senatu w Karolinie Południowej, o czym informuje NBC.

Tam kandydatka tej partii Annie Andrews pokonała republikankę Darline Graham, pozbawiając zwolenników Donalda Trumpa miejsca w izbie wyższej Kongresu.
Również CNN prognozuje, że demokraci przejmą kontrolę nad Izbą Reprezentantów.
Takie głosy z Partii Republikańskiej zebrał reporter Fox News:

- To jest przep...one;
- Krwawa łaźnia. Na całej linii;
- Nic nie idzie po naszej myśli. Jesteśmy stabilni na Florydzie (...). To jedyna dobra wiadomość;



Donald Trump znany jest z dużej aktywności na swojej platformie Truth Social, gdzie publikuje wpisy niekiedy "co chwilę". Tymczasem od dwóch godzin prezydent USA milczy na tym serwisie.
Serwis Electionenjoyer przedstawia na ten moment, że z 99-proc. prawdopodobieństwem demokraci wygrają wybory i do Izby Reprezentantów, i do Senatu, jak i okażą się lepsi od republikanów w "konkurencji", jaką jest większość zdobytych funkcji gubernatora.
Jednocześnie z wyborami do Izby Reprezentantów i Senatu trwają też elekcje gubernatorów niektórych stanów

NBC podaje, że była burmistrz Atlanty Keisha Lance Bottoms wygra wyścig o fotel gubernatora Georgii. Będzie więc pierwszą czarnoskórą kobietą stojącą na czele jakiegokolwiek stanu. Gubernatorem Florydy zostanie republikanin Byron Donalds.

Reuters: Demokraci z większością w Izbie Reprezentantów

Demokraci będą mieli kontrolę nad Izbą Reprezentantów - podał nieoficjalnie Reuters, powołując się na wyliczenia serwisu analitycznego Decisiondesk.
Sporo lokali wyborczych zamknęło się o 3:00 naszego czasu. Mowa o stanach: Dakota Południowa, Teksas, Wisconsin, Nebraska, Kolorado, Arizona, Iowa, Kansas, Luizjana, Wyoming, Nowy Jork, Nowy Meksyk, Minnesota oraz Michigan.
- Jeśli Alaska zostanie stanem rozstrzygającym w walce o Senat, to będzie koszmarny scenariusz. Całkowite zliczenie głosów w tym stanie może trwać kilka dni, a być może nawet tygodni - uważa strateg polityczny Alex Latcham, związany z Partią Republikańską.

Jak dodał, "oczywiście nadal spływają wyniki wyborów, więc (...) jest jeszcze trochę za wcześnie, by dostrzec lub ocenić wyraźne tendencje - nadmienił na wieczorze wyborczym.
Na ten moment, według wyliczeń CNN, demokraci mają 43 mandaty w Senacie (34 dotychczasowe i 9 "nowych), a republikanie - 32 miejsca, a więc uzyskali dotąd tylko jedno, na Florydzie. Pewna większość w Senacie wynosi 51.

W Izbie Reprezentantów, której skład Amerykanie wybierają od nowa, 51 miejsc zdobyli demokraci, a 23 - republikanie. Niższą izbą Kongresu będzie rządzić partia, która uzyska 218 szabel.
Jakie stany, poza Karoliną Północną, są najważniejsze w boju o przewagę w Senacie USA?

Mowa o Karolinie Południowej, Ohio, Maine, Michigan, Minnesocie, Iowa, Nebrasce, Alasce, Kansas oraz - co jest pewnym zaskoczeniem - Teksasie, uchodzącym za bastion republikanów. Tak, tam demokraci też mają szansę wygrać.

Media: Istotny sukces demokratów w walce o Senat

Demokrata Roy Cooper pokonał republikanina Michaela Whatleya w senackim pojedynku w Karolinie Północnej. Dotychczas mandat ten należał do Partii Republikańskiej - podały zgodnie m.in. NBC, AP oraz ABC. 

Karolina Północna to jeden z kluczowych stanów w walce o większość w Senacie. Miejsca w izbie wyższej Kongresu, jakie zajmie Cooper, "od dawna nie zdobywali demokraci" - podaje CNN.

Roy Cooper podczas wiecu wyborczego; zdjęcie z marca
Matt Ramey/Associated Press/East News
Spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson i prezydent Donald Trump rozmawiali telefonicznie w ciągu ostatniej godziny. Po tej wymianie zdań Johnson przekazał CNN, iż czuje się "pewny siebie".

Wyścig trwa. Jak prezentują się wyniki?

Spójrzmy, jak na ten moment - za Fox News - prezentuje się wyścig do Izby Reprezentantów i Senatu. Zaznaczmy, że przewidywania poszczególnych amerykańskich mediów mogą się nieco różnić.

Demokraci zdobyli siedem mandatów w Senacie (a więc w sumie mają ich 41, licząc z tymi, o które nie toczy się gra), republikanie natomiast, według tej stacji, nie dodali żadnego do dotychczas posiadanych 31. Większość w Senacie to 51 miejsc.

W głosowaniu do Izby Reprezentantów wygrywają demokraci, którzy - jak dotąd - zdobyli 21 miejsc. Republikanie odnotowali na razie 10 zwycięstw. Przewagę w Izbie Reprezentantów uzyskuje się 218 mandatami.

Trump optymistą. "Nie damy się zawstydzić"

Tak streścić można rozmowę Donalda Trumpa z dziennikarzami CBS News:

Przedwyborcze wiece wywołały entuzjazm, "nigdy nikt nie zrobił czegoś podobnego", a republikanie mają dużą szansę na wygraną i "nie dadzą się zawstydzić".

Donald Trump (zdj. archiwalne)
Pool/ABACA/AbacaEast News
O godz. 1:30 czasu polskiego kolejne stany dołączyły do grona tych, gdzie wybory się zakończyły. Tym razem Karolina Północna, Ohio oraz Wirginia Zachodnia.
Źródła CNN w Partii Republikańskiej podają, że politycy tej formacji są "coraz bardziej zaniepokojeni" spływającymi wynikami wyborów do Izby Reprezentantów.

Jaki jest stan gry o Kongres?

22 do 23 na korzyść republikanów - tak na obecną chwilę wygląda wyścig o większość w Izbie Reprezentantów, o czym informuje serwis Decisiondeskhq

Aby zdobyć większość w izbie niższej parlamentu USA, należy uzyskać 218 z 435 mandatów. Przypomnijmy, iż przedwybocze przewidywania wskazują na triumf Partii Demokratycznej w tej rozgrywce.

Z kolei jeśli chodzi o Senat, według tego samego serwisu demokraci zdobyli do tej pory dwa mandaty w wyborach połówkowych (z puli tych, o które toczy się gra), a republikanie - jeden.

Podkreślmy - w tym głosowaniu toczy się walka o jedynie jedną trzecią z miejsc w Senacie.

Pierwsze punkty dla demokratów w wyborach do Senatu

Fox News oraz CNN są zdania, że wybory do Senatu w Wirginii wygra demokrata Mark Warner. Nie jest to jednak stan, na który zwłaszcza zwrócone są oczy amerykańskich wyborców, gdyż jego triumf był tam spodziewany.

Z kolei agencja Reutera przekazała, że w Georgii kontrkandydata z Partii Republikańskiej pokonał Jon Ossoff z Partii Demokratycznej, uzyskując reelekcję.
Jak na tę chwilę przewiduje serwis electionenjoyer.com, demokraci mają 94 proc. szans na zwycięstwo w wyborach do Izby Reprezentantów.

Jeśli chodzi o rezultat w bitwie o Senat, tu szanse są właściwie wyrównane. Licznik o godz. 1:18 polskiego czasu wskazywał 53 proc. szans dla demokratów.

Przedwyborcze sondaże w USA wskazywały, że tak, jak demokraci niemal na pewno przejmą Izbę Reprezentantów z rąk republikanów, tak z Senatem nie będzie to prosta misja.

Koniec głosowania w kolejnych stanach

Lokale wyborcze zamknęły się w Georgii, Karolinie Południowej, Vermont, Wirginii oraz w poszczególnych okręgach Kentucky, Indiany i Florydy.
"Antykomunistyczna" deklaracja Trumpa nie jest jedyną, jaką postanowił ogłosić w wyborczy wtorek. 

W innym dokumencie prezydent USA uznał cały kosmos za "prowincję wszystkich ludzi" - co CNN interpretuje jako pozwolenie Stanom Zjednoczonym do "eksploracji Układu Słonecznego i galaktyk".

"Potwierdzamy, że Stany Zjednoczone będą przewodzić w tym śmiałym przedsięwzięciu" - uznał Trump, twierdząc, iż ma prawo wydać taką proklamację, bo pozwala mu na to amerykańska konstytucja.

Trump ogłasza Tydzień Antykomunizmu w USA

Donald Trump w oświadczeniu zamieszczonym przez Biały Dom ogłosił, że trwający obecnie tydzień został "Tygodniem Antykomunizmu".

"Wzywam wszystkich Amerykanów do zdecydowanej obrony przed wszelkimi zagrożeniami dla amerykańskiego stylu życia i do ochrony naszego płonącego płomienia wolności przed mrokiem komunizmu" - czytamy.

Jak uznał Trump, USA stoją "w obliczu nowych zagrożeń, ponieważ ideologie socjalistyczne, komunistyczne i radykalnie lewicowe znajdują coraz głębszy wyraz w naszym Narodzie". 

"Musimy zachować czujność w obronie zasad, na których opiera się nasza Republika (...). Pod moim przywództwem Ameryka nigdy nie padnie ofiarą tych złowrogich ideologii, a Stany Zjednoczone nigdy nie staną się krajem komunistycznym" - nadmienił.

Oświadczenie pojawiło się, gdy USA czekają na wyniki wyborów połówkowych do Kongresu.

Nagłówek dokumentu wydanego przez Trumpa
Biały Dommateriał zewnętrzny
Poważne ryzyko utraty władzy w Kongresie to niejedyne zmartwienie administracji Donalda Trumpa związane z wyborami połówkowymi. 
Irański reżim grozi Stanom Zjednoczonym ingerencją w proces wyborczy. Wcześniej w podobny sposób Teheran wziął na cel Izrael, gdzie 27 października odbywały się wybory parlamentarne.

Więcej przeczytasz w artykule Łukasza Rogojsza w Interii.

Pesymistyczny dla Trumpa sondaż. Zapytali o jego działania

62 proc. uczestników wtorkowych wyborów połówkowych jest niezadowolonych z działań prezydenta Donalda Trumpa - wynika z badania wyborców opublikowanego m.in. przez NBC, CNN i AP. 65 proc. oceniło, że sytuacja gospodarcza się pogorszyła.

Aprobatę dla prezydenta wyraziło 38 proc. respondentów, a polepszenie się gospodarki widzi 28 proc. badanych. Według NBC 43 proc. wyborców biorących udział w wyborach oddało głos jako gest sprzeciwu wobec Trumpa, zaś 16 proc. - jako gest wsparcia.
Zakończyło się głosowanie w części okręgów wyborczych w Indianie oraz Kentucky.

W pozostałych wybrać kandydatów można jeszcze przez godzinę.
Donald Trump napisał na swojej platformie Truth Social, że oglądał "przedwyborcze wyniki" w Fox News, ale nie odniósł się do tego, jakich rezultatów rzeczywiście się spodziewa. 

Zamiast tego postanowił... skrytykować głos prezenterki tej konserwatywnej stacji.

Będzie przewodniczył Izbie Reprezentantów? "Jesteśmy o krok"

Szef demokratów w Izbie Reprezentantów - Hakeem Jeffries - jest optymistyczny co do szans swojej formacji w wyborach do Kongresu. Oświadczył, że "Amerykanie położą kres ekstremizmowi MAGA".

- Jesteśmy o krok od zakończenia tego koszmaru - przekonywał Jeffries, który został przedstawiony zgromadzonym jako "przyszły przewodniczący Izby Reprezentantów". - Wszyscy razem będziemy musieli przeciwstawić się prezydentowi - nadmienił.

Trump świętuje pierwszy sukces. Na wyspie

Prezydent USA Donald Trump ogłosił we wtorek pierwsze zwycięstwo swojej partii w wyborach do Kongresu - na wyspie Guam, gdzie według wstępnych wyników republikanin Tony Ada zostanie nowym gubernatorem. 

"Wow, miejmy nadzieję, że to zapowiedź tego, co przyniesie przyszłość!" - napisał przywódca Stanów Zjednoczonych.

Jednocześnie wyniki wskazują tam na zwycięstwo demokratki Alicii Limtiacow wyborach do Izby Reprezentantów. Guam w tej izbie Kongresu nie ma jednak prawa głosu.

Lokalizacja wyspy Guam (czerwony wskaźnik)
Mapy Googlemateriał zewnętrzny
O północy czasu polskiego zakończy się głosowanie w większości okręgów w dwóch stanach USA - Indianie oraz Kentucky.
Izba wyższa w USA natomiast liczy 100 senatorów. Co dwa lata odnawia się jedną trzecią składu Senatu, co ma zapewnić stabilność i ciągłość w amerykańskim parlamencie.

To oznacza, że w wyborach połówkowych wybierze 33 senatorów plus dwóch, w miejscu których jest wakat.
W Izbie Reprezentantów zasiada 435 członków. Jej skład zmienia się co dwa lata - przy okazji wyborów prezydenckich i tak, jak teraz, pośrodku kadencji głowy państwa, czyli w tzw. midterms - wyborach połówkowych.

Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: wtorek, 03 listopada 2026 godz. 23:30

Te wybory mogą wzmocnić prezydencki mandat Donalda Trumpa, albo - mniej lub bardziej - go osłabić. We wtorek 3 listopada Amerykanie zagłosowali w wyborach do Kongresu, czyli Izby Reprezentantów oraz Senatu. Czy którąś z nich z rąk republikanów odbiją demokraci? Śledź relację na żywo w Interii.