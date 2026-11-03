Ameryka wybrała 2026. Media: Kongres dla demokratów [RELACJA NA ŻYWO]
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Wyniki jeszcze się zmienią, gdyż nie wszystkie mandaty zostały jeszcze obsadzone. Media z USA wskazują jednak, iż przejście całego parlamentu w ręce opozycji wobec Donalda Trumpa wydaje się przesądzone.
Jak dodała stacja kojarzona z demokratami, "aby zdobyć większość, Partia Demokratyczna przeszła przez nawet wyraźnie 'czerwone' terytorium i wygrali wybory, w których demokraci nie stawali się kandydatami od dekad".
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- To jest przep...one;
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Jak dodał, "oczywiście nadal spływają wyniki wyborów, więc (...) jest jeszcze trochę za wcześnie, by dostrzec lub ocenić wyraźne tendencje - nadmienił na wieczorze wyborczym.
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