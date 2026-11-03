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Ameryka wybiera 2026. Kto zdobędzie Kongres? [RELACJA NA ŻYWO]
Serwis Electionenjoyer przedstawia na ten moment, że z 99-proc. prawdopodobieństwem demokraci wygrają wybory i do Izby Reprezentantów, i do Senatu, jak i okażą się lepsi od republikanów w "konkurencji", jaką jest większość zdobytych funkcji gubernatora.
Jednocześnie z wyborami do Izby Reprezentantów i Senatu trwają też elekcje gubernatorów niektórych stanów.
NBC podaje, że była burmistrz Atlanty Keisha Lance Bottoms wygra wyścig o fotel gubernatora Georgii. Będzie więc pierwszą czarnoskórą kobietą stojącą na czele jakiegokolwiek stanu. Gubernatorem Florydy zostanie republikanin Byron Donalds.
Reuters: Demokraci z większością w Izbie Reprezentantów
Demokraci będą mieli kontrolę nad Izbą Reprezentantów - podał nieoficjalnie Reuters, powołując się na wyliczenia serwisu analitycznego Decisiondesk.
Sporo lokali wyborczych zamknęło się o 3:00 naszego czasu. Mowa o stanach: Dakota Południowa, Teksas, Wisconsin, Nebraska, Kolorado, Arizona, Iowa, Kansas, Luizjana, Wyoming, Nowy Jork, Nowy Meksyk, Minnesota oraz Michigan.
- Jeśli Alaska zostanie stanem rozstrzygającym w walce o Senat, to będzie koszmarny scenariusz. Całkowite zliczenie głosów w tym stanie może trwać kilka dni, a być może nawet tygodni - uważa strateg polityczny Alex Latcham, związany z Partią Republikańską.
Jak dodał, "oczywiście nadal spływają wyniki wyborów, więc (...) jest jeszcze trochę za wcześnie, by dostrzec lub ocenić wyraźne tendencje - nadmienił na wieczorze wyborczym.
Jak dodał, "oczywiście nadal spływają wyniki wyborów, więc (...) jest jeszcze trochę za wcześnie, by dostrzec lub ocenić wyraźne tendencje - nadmienił na wieczorze wyborczym.
Na ten moment, według wyliczeń CNN, demokraci mają 43 mandaty w Senacie (34 dotychczasowe i 9 "nowych), a republikanie - 32 miejsca, a więc uzyskali dotąd tylko jedno, na Florydzie. Pewna większość w Senacie wynosi 51.
W Izbie Reprezentantów, której skład Amerykanie wybierają od nowa, 51 miejsc zdobyli demokraci, a 23 - republikanie. Niższą izbą Kongresu będzie rządzić partia, która uzyska 218 szabel.
Jakie stany, poza Karoliną Północną, są najważniejsze w boju o przewagę w Senacie USA?
Mowa o Karolinie Południowej, Ohio, Maine, Michigan, Minnesocie, Iowa, Nebrasce, Alasce, Kansas oraz - co jest pewnym zaskoczeniem - Teksasie, uchodzącym za bastion republikanów. Tak, tam demokraci też mają szansę wygrać.
Media: Istotny sukces demokratów w walce o Senat
Demokrata Roy Cooper pokonał republikanina Michaela Whatleya w senackim pojedynku w Karolinie Północnej. Dotychczas mandat ten należał do Partii Republikańskiej - podały zgodnie m.in. NBC, AP oraz ABC.
Karolina Północna to jeden z kluczowych stanów w walce o większość w Senacie. Miejsca w izbie wyższej Kongresu, jakie zajmie Cooper, "od dawna nie zdobywali demokraci" - podaje CNN.
Spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson i prezydent Donald Trump rozmawiali telefonicznie w ciągu ostatniej godziny. Po tej wymianie zdań Johnson przekazał CNN, iż czuje się "pewny siebie".
Wyścig trwa. Jak prezentują się wyniki?
Spójrzmy, jak na ten moment - za Fox News - prezentuje się wyścig do Izby Reprezentantów i Senatu. Zaznaczmy, że przewidywania poszczególnych amerykańskich mediów mogą się nieco różnić.
Demokraci zdobyli siedem mandatów w Senacie (a więc w sumie mają ich 41, licząc z tymi, o które nie toczy się gra), republikanie natomiast, według tej stacji, nie dodali żadnego do dotychczas posiadanych 31. Większość w Senacie to 51 miejsc.
W głosowaniu do Izby Reprezentantów wygrywają demokraci, którzy - jak dotąd - zdobyli 21 miejsc. Republikanie odnotowali na razie 10 zwycięstw. Przewagę w Izbie Reprezentantów uzyskuje się 218 mandatami.
Trump optymistą. "Nie damy się zawstydzić"
Tak streścić można rozmowę Donalda Trumpa z dziennikarzami CBS News:
Przedwyborcze wiece wywołały entuzjazm, "nigdy nikt nie zrobił czegoś podobnego", a republikanie mają dużą szansę na wygraną i "nie dadzą się zawstydzić".
O godz. 1:30 czasu polskiego kolejne stany dołączyły do grona tych, gdzie wybory się zakończyły. Tym razem Karolina Północna, Ohio oraz Wirginia Zachodnia.
Źródła CNN w Partii Republikańskiej podają, że politycy tej formacji są "coraz bardziej zaniepokojeni" spływającymi wynikami wyborów do Izby Reprezentantów.
Jaki jest stan gry o Kongres?
22 do 23 na korzyść republikanów - tak na obecną chwilę wygląda wyścig o większość w Izbie Reprezentantów, o czym informuje serwis Decisiondeskhq.
Aby zdobyć większość w izbie niższej parlamentu USA, należy uzyskać 218 z 435 mandatów. Przypomnijmy, iż przedwybocze przewidywania wskazują na triumf Partii Demokratycznej w tej rozgrywce.
Z kolei jeśli chodzi o Senat, według tego samego serwisu demokraci zdobyli do tej pory dwa mandaty w wyborach połówkowych (z puli tych, o które toczy się gra), a republikanie - jeden.
Podkreślmy - w tym głosowaniu toczy się walka o jedynie jedną trzecią z miejsc w Senacie.
Pierwsze punkty dla demokratów w wyborach do Senatu
Fox News oraz CNN są zdania, że wybory do Senatu w Wirginii wygra demokrata Mark Warner. Nie jest to jednak stan, na który zwłaszcza zwrócone są oczy amerykańskich wyborców, gdyż jego triumf był tam spodziewany.
Z kolei agencja Reutera przekazała, że w Georgii kontrkandydata z Partii Republikańskiej pokonał Jon Ossoff z Partii Demokratycznej, uzyskując reelekcję.
Jak na tę chwilę przewiduje serwis electionenjoyer.com, demokraci mają 94 proc. szans na zwycięstwo w wyborach do Izby Reprezentantów.
Jeśli chodzi o rezultat w bitwie o Senat, tu szanse są właściwie wyrównane. Licznik o godz. 1:18 polskiego czasu wskazywał 53 proc. szans dla demokratów.
Przedwyborcze sondaże w USA wskazywały, że tak, jak demokraci niemal na pewno przejmą Izbę Reprezentantów z rąk republikanów, tak z Senatem nie będzie to prosta misja.
Koniec głosowania w kolejnych stanach
Lokale wyborcze zamknęły się w Georgii, Karolinie Południowej, Vermont, Wirginii oraz w poszczególnych okręgach Kentucky, Indiany i Florydy.
"Antykomunistyczna" deklaracja Trumpa nie jest jedyną, jaką postanowił ogłosić w wyborczy wtorek.
W innym dokumencie prezydent USA uznał cały kosmos za "prowincję wszystkich ludzi" - co CNN interpretuje jako pozwolenie Stanom Zjednoczonym do "eksploracji Układu Słonecznego i galaktyk".
"Potwierdzamy, że Stany Zjednoczone będą przewodzić w tym śmiałym przedsięwzięciu" - uznał Trump, twierdząc, iż ma prawo wydać taką proklamację, bo pozwala mu na to amerykańska konstytucja.
Trump ogłasza Tydzień Antykomunizmu w USA
Donald Trump w oświadczeniu zamieszczonym przez Biały Dom ogłosił, że trwający obecnie tydzień został "Tygodniem Antykomunizmu".
"Wzywam wszystkich Amerykanów do zdecydowanej obrony przed wszelkimi zagrożeniami dla amerykańskiego stylu życia i do ochrony naszego płonącego płomienia wolności przed mrokiem komunizmu" - czytamy.
Jak uznał Trump, USA stoją "w obliczu nowych zagrożeń, ponieważ ideologie socjalistyczne, komunistyczne i radykalnie lewicowe znajdują coraz głębszy wyraz w naszym Narodzie".
"Musimy zachować czujność w obronie zasad, na których opiera się nasza Republika (...). Pod moim przywództwem Ameryka nigdy nie padnie ofiarą tych złowrogich ideologii, a Stany Zjednoczone nigdy nie staną się krajem komunistycznym" - nadmienił.
Oświadczenie pojawiło się, gdy USA czekają na wyniki wyborów połówkowych do Kongresu.
Poważne ryzyko utraty władzy w Kongresie to niejedyne zmartwienie administracji Donalda Trumpa związane z wyborami połówkowymi.
Irański reżim grozi Stanom Zjednoczonym ingerencją w proces wyborczy. Wcześniej w podobny sposób Teheran wziął na cel Izrael, gdzie 27 października odbywały się wybory parlamentarne.
Więcej przeczytasz w artykule Łukasza Rogojsza w Interii.
Więcej przeczytasz w artykule Łukasza Rogojsza w Interii.
Pesymistyczny dla Trumpa sondaż. Zapytali o jego działania
62 proc. uczestników wtorkowych wyborów połówkowych jest niezadowolonych z działań prezydenta Donalda Trumpa - wynika z badania wyborców opublikowanego m.in. przez NBC, CNN i AP. 65 proc. oceniło, że sytuacja gospodarcza się pogorszyła.
Aprobatę dla prezydenta wyraziło 38 proc. respondentów, a polepszenie się gospodarki widzi 28 proc. badanych. Według NBC 43 proc. wyborców biorących udział w wyborach oddało głos jako gest sprzeciwu wobec Trumpa, zaś 16 proc. - jako gest wsparcia.
Aprobatę dla prezydenta wyraziło 38 proc. respondentów, a polepszenie się gospodarki widzi 28 proc. badanych. Według NBC 43 proc. wyborców biorących udział w wyborach oddało głos jako gest sprzeciwu wobec Trumpa, zaś 16 proc. - jako gest wsparcia.
Zakończyło się głosowanie w części okręgów wyborczych w Indianie oraz Kentucky.
W pozostałych wybrać kandydatów można jeszcze przez godzinę.
Donald Trump napisał na swojej platformie Truth Social, że oglądał "przedwyborcze wyniki" w Fox News, ale nie odniósł się do tego, jakich rezultatów rzeczywiście się spodziewa.
Zamiast tego postanowił... skrytykować głos prezenterki tej konserwatywnej stacji.
Będzie przewodniczył Izbie Reprezentantów? "Jesteśmy o krok"
Szef demokratów w Izbie Reprezentantów - Hakeem Jeffries - jest optymistyczny co do szans swojej formacji w wyborach do Kongresu. Oświadczył, że "Amerykanie położą kres ekstremizmowi MAGA".
- Jesteśmy o krok od zakończenia tego koszmaru - przekonywał Jeffries, który został przedstawiony zgromadzonym jako "przyszły przewodniczący Izby Reprezentantów". - Wszyscy razem będziemy musieli przeciwstawić się prezydentowi - nadmienił.
- Jesteśmy o krok od zakończenia tego koszmaru - przekonywał Jeffries, który został przedstawiony zgromadzonym jako "przyszły przewodniczący Izby Reprezentantów". - Wszyscy razem będziemy musieli przeciwstawić się prezydentowi - nadmienił.
Trump świętuje pierwszy sukces. Na wyspie
Prezydent USA Donald Trump ogłosił we wtorek pierwsze zwycięstwo swojej partii w wyborach do Kongresu - na wyspie Guam, gdzie według wstępnych wyników republikanin Tony Ada zostanie nowym gubernatorem.
"Wow, miejmy nadzieję, że to zapowiedź tego, co przyniesie przyszłość!" - napisał przywódca Stanów Zjednoczonych.
Jednocześnie wyniki wskazują tam na zwycięstwo demokratki Alicii Limtiacow wyborach do Izby Reprezentantów. Guam w tej izbie Kongresu nie ma jednak prawa głosu.
O północy czasu polskiego zakończy się głosowanie w większości okręgów w dwóch stanach USA - Indianie oraz Kentucky.
Izba wyższa w USA natomiast liczy 100 senatorów. Co dwa lata odnawia się jedną trzecią składu Senatu, co ma zapewnić stabilność i ciągłość w amerykańskim parlamencie.
To oznacza, że w wyborach połówkowych wybierze 33 senatorów plus dwóch, w miejscu których jest wakat.
W Izbie Reprezentantów zasiada 435 członków. Jej skład zmienia się co dwa lata - przy okazji wyborów prezydenckich i tak, jak teraz, pośrodku kadencji głowy państwa, czyli w tzw. midterms - wyborach połówkowych.
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: wtorek, 03 listopada 2026 godz. 23:30
Te wybory mogą wzmocnić prezydencki mandat Donalda Trumpa, albo - mniej lub bardziej - go osłabić. We wtorek 3 listopada Amerykanie zagłosowali w wyborach do Kongresu, czyli Izby Reprezentantów oraz Senatu. Czy którąś z nich z rąk republikanów odbiją demokraci? Śledź relację na żywo w Interii.