Ameryka wybiera 2026. Kto zdobędzie Kongres? [RELACJA NA ŻYWO]

demokraci mają 43 mandaty w Senacie

republikanie - 32 miejsca

Florydzie





W Izbie Reprezentantów , której skład Amerykanie wybierają od nowa, 51 miejsc zdobyli demokraci , a 23 - republikanie . Niższą izbą Kongresu będzie rządzić partia, która uzyska 218 szabel.

Na ten moment, według wyliczeń CNN,(34 dotychczasowe i 9 "nowych), a, a więc uzyskali dotąd tylko jedno, na. Pewna większość w Senacie wynosi 51.