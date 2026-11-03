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Ameryka wybiera 2026. Kto zdobędzie Kongres?
Poważne ryzyko utraty władzy w Kongresie to niejedyne zmartwienie administracji Donalda Trumpa związane z wyborami połówkowymi.
Irański reżim grozi Stanom Zjednoczonym ingerencją w proces wyborczy. Wcześniej w podobny sposób Teheran wziął na cel Izrael, gdzie 27 października odbywały się wybory parlamentarne.
Więcej przeczytasz w artykule Łukasza Rogojsza w Interii.
Więcej przeczytasz w artykule Łukasza Rogojsza w Interii.
Pesymistyczny dla Trumpa sondaż. Zapytali o jego działania
62 proc. uczestników wtorkowych wyborów połówkowych jest niezadowolonych z działań prezydenta Donalda Trumpa - wynika z badania wyborców opublikowanego m.in. przez NBC, CNN i AP. 65 proc. oceniło, że sytuacja gospodarcza się pogorszyła.
Aprobatę dla prezydenta wyraziło 38 proc. respondentów, a polepszenie się gospodarki widzi 28 proc. badanych. Według NBC 43 proc. wyborców biorących udział w wyborach oddało głos jako gest sprzeciwu wobec Trumpa, zaś 16 proc. - jako gest wsparcia.
Aprobatę dla prezydenta wyraziło 38 proc. respondentów, a polepszenie się gospodarki widzi 28 proc. badanych. Według NBC 43 proc. wyborców biorących udział w wyborach oddało głos jako gest sprzeciwu wobec Trumpa, zaś 16 proc. - jako gest wsparcia.
Zakończyło się głosowanie w części okręgów wyborczych w Indianie oraz Kentucky.
W pozostałych wybrać kandydatów można jeszcze przez godzinę.
Donald Trump napisał na swojej platformie Truth Social, że oglądał "przedwyborcze wyniki" w Fox News, ale nie odniósł się do tego, jakich rezultatów rzeczywiście się spodziewa.
Zamiast tego postanowił... skrytykować głos prezenterki tej konserwatywnej stacji.
Będzie przewodniczył Izbie Reprezentantów? "Jesteśmy o krok"
Szef demokratów w Izbie Reprezentantów - Hakeem Jeffries - jest optymistyczny co do szans swojej formacji w wyborach do Kongresu. Oświadczył, że "Amerykanie położą kres ekstremizmowi MAGA".
- Jesteśmy o krok od zakończenia tego koszmaru - przekonywał Jeffries, który został przedstawiony zgromadzonym jako "przyszły przewodniczący Izby Reprezentantów". - Wszyscy razem będziemy musieli przeciwstawić się prezydentowi - nadmienił.
- Jesteśmy o krok od zakończenia tego koszmaru - przekonywał Jeffries, który został przedstawiony zgromadzonym jako "przyszły przewodniczący Izby Reprezentantów". - Wszyscy razem będziemy musieli przeciwstawić się prezydentowi - nadmienił.
Trump świętuje pierwszy sukces. Na wyspie
Prezydent USA Donald Trump ogłosił we wtorek pierwsze zwycięstwo swojej partii w wyborach do Kongresu - na wyspie Guam, gdzie według wstępnych wyników republikanin Tony Ada zostanie nowym gubernatorem.
"Wow, miejmy nadzieję, że to zapowiedź tego, co przyniesie przyszłość!" - napisał przywódca Stanów Zjednoczonych.
Jednocześnie wyniki wskazują tam na zwycięstwo demokratki Alicii Limtiacow wyborach do Izby Reprezentantów. Guam w tej izbie Kongresu nie ma jednak prawa głosu.
O północy czasu polskiego zakończy się głosowanie w większości okręgów w dwóch stanach USA - Indianie oraz Kentucky.
Izba wyższa w USA natomiast liczy 100 senatorów. Co dwa lata odnawia się jedną trzecią składu Senatu, co ma zapewnić stabilność i ciągłość w amerykańskim parlamencie.
To oznacza, że w wyborach połówkowych wybierze 33 senatorów plus dwóch, w miejscu których jest wakat.
W Izbie Reprezentantów zasiada 435 członków. Jej skład zmienia się co dwa lata - przy okazji wyborów prezydenckich i tak, jak teraz, pośrodku kadencji głowy państwa, czyli w tzw. midterms - wyborach połówkowych.
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: wtorek, 03 listopada 2026 godz. 23:30
Te wybory mogą wzmocnić prezydencki mandat Donalda Trumpa, albo - mniej lub bardziej - go osłabić. We wtorek 3 listopada Amerykanie zagłosowali w wyborach do Kongresu, czyli Izby Reprezentantów oraz Senatu. Czy którąś z nich z rąk republikanów odbiją demokraci? Śledź relację na żywo w Interii.