Ameryka wybiera 2026. Kto zdobędzie Kongres?

Prezydent USA Donald Trump ogłosił we wtorek pierwsze zwycięstwo swojej partii w wyborach do Kongresu - na wyspie Guam , gdzie według wstępnych wyników republikanin Tony Ada zostanie nowym gubernatorem.





"Wow, miejmy nadzieję, że to zapowiedź tego, co przyniesie przyszłość!" - napisał przywódca Stanów Zjednoczonych .





