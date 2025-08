Zatrzymani we wtorek mężczyźni podejrzani są o zabójstwo, do którego doszło w niedzielę 3 sierpnia około godz. 4. Przed sklepem przy ul. Wyszyńskiego w Policach (woj. zachodniopomorskie).

Dzień wcześniej, w poniedziałek, policja publikowała wizerunek poszukiwanych w związku ze sprawą mężczyzn, prosząc o wszelkie informacje na temat ich miejsca pobytu. We wtorkowym komunikacie potwierdzono, że zatrzymani to te same osoby.