Zwłoki znalezione w Palczewicach. Prokuratura podała nowe informacje

- Na miejscu policja z udziałem prokuratury potwierdziła, że są to zwłoki kobiety w stanie bardzo daleko posuniętego rozkładu. Oględziny odzieży i przedmiotów znalezionych przy zwłokach pozwalają na stwierdzenie z bardzo dużym prawdopodobieństwem, że jest to ciało zaginionej Emilii Koprowskiej - przekazała rzeczniczka prokuratury podczas konferencji prasowej.

- Na ten moment wszystko wskazuje na to, że śmierć następiła w skutek powieszenia. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji i ona powinna odpowiedź na pytanie, co było rzeczywistą przyczyną śmierci - dodała i zaznaczyła, że "jeśli nikt się do niego nie przyczynił, to nie mamy przestępstwa". - Jeśli to nastąpiło w skutek działania osób trzecich, to będziemy ustalać, kto się do tego przyczynił - powiedziała prokurator.

Rzeczniczka poinformowała również, że zwłoki zostały odnalezione ok. 4 kilometry od miejsca, gdzie znaleziono plecak kobiety. Jednocześnie mężczyzna, który odnalazł zwłoki kobiety twierdzi, że parę tygodni temu prowadził prace polowe w tym miejscu i zwłok tych tam "wtedy nie ujawnił".

Palczewice. Znaleziono ciało kobiety

Ciało kobiety zostało odnalezione w niedzielę rano przez przypadkowego przechodnia w lesie w miejscowości Palczewice niedaleko Darłowa. Ponieważ zwłoki znajdowały się w stanie daleko posuniętego rozkładu, nie była możliwa ich dokładna identyfikacja.

Mimo to, od początku służby zakładały, że mogą one należeć do Emilii Koprowskiej, która zaginęła w tym rejonie 30 sierpnia. 37-letnia kobieta uczestniczyła wówczas w festiwalu muzyki techno w Darłowie. Stamtąd odeszła w nieznanym kierunku i od tej pory nie nawiązała kontaktu z najbliższą rodziną.

Więcej informacji wkrótce.