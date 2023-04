Zgwałcił 86-letnią kobietę. Mężczyźnie grozi 15 lat więzienia

Oprac.: Karina Jaworska WIADOMOŚCI LOKALNE

Złamanie dwóch żeber, liczne obrażenia nóg oraz głowy - w takim stanie trafiła do szpitala 86-letnia kobieta, która została brutalnie zgwałcona przez 39-letniego Patryka M. Kołobrzeska prokuratura zakończyła śledztwo w tej sprarwie i skierowała do Sądu Okręgowego w Koszalinie akt oskarżenia. Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.

Zdjęcie Sprawa 39-latka oskarżonego o zgwałcenie 86-letniej kobiety trafiła do sądu w Koszalinie / Sąd Okręgowy w Koszalinie / materiały prasowe