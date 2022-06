Do tragicznego wypadku doszło we wtorek około godziny 14. Jak podaje portal strażacki.pl, na miejscu pierwsi byli świadkowie zdarzenia, który rozpoczęli reanimację 10-miesięcznego niemowlęcia. Niestety, mimo tak szybkiej reakcji, nie udało się go uratować.

Pozostałe dwie osoby, które podróżowały samochodem - obie w wieku 30 lat - zostały przetransportowane do szpitala. Na miejscu interweniował tez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Sprawę bada policja

Z relacji umieszczonej w mediach społecznościowych przez profil "Wypadki i pożary w Zachodniopomorskiem" wynika, że na wysokości węzła Parnica osobowy volkswagen zderzył się pojazdem ciężarowym Daf z naczepą. Jak wskazano, czynności mające wyjaśnić okoliczności tej tragedii, prowadzili na miejscu policjanci wraz z prokuratorem.

