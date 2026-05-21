W skrócie Trwa poszukiwanie 13-letniego Juliana Borysewicza, który zaginął w czwartek po wyjściu ze szpitalnej izby przyjęć w Szczecinie.

Chłopiec ostatni raz był widziany około godziny 17:30 w szpitalu przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie i nie zna topografii miasta.

Osoby posiadające informacje o miejscu pobytu Juliana proszone są o kontakt z Komisariatem Policji Szczecin-Dąbie lub numerem alarmowym 112.

Julian Borysewicz ma 13 lat i po raz ostatni był widziany w czwartek około godziny 17:30 w szpitalu przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie. St. sierż. Nikola Podzińska z tamtejszej komendy przekazała Interii, że to właśnie wtedy chłopiec samodzielnie oddalił się ze szpitalnej izby przyjęć.

Jak dodała policjantka, sprawa jest tym bardziej poważna, że chłopiec nie zna topografii miasta.

Policja poszukuje Juliana Borysewicza. 13-latek zniknął ze szpitalnej izby przyhęć

Szczecińska policja w wydanym komunikacie przekazała dokładne informacje na temat wyglądu 13-latka. Ma on 174 centymetry wzrostu i jest szczupłej budowy. Jego włosy są jasnobrązowe.

W chwili zaginięcia chłopiec był ubrany w szarą bluzę z napisami oraz szare dresowe spodnie. Pod bluzą miał czarną koszulkę.

Wszystkie osoby, które widziały 13-letniego Juliana lub mają jakiekolwiek informacje na temat jego miejsca pobytu, proszone są o pilny kontakt z Komisariatem Policji Szczecin-Dąbie pod numerem telefonu 47 78 19 105 lub pod numerem alarmowym 112. Informacje w tej sprawie można także przekazywać osobiście w komisariacie.





