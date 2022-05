Według prognozy pogody przekazanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, poniedziałek będzie deszczowy w całym kraju. Dla kilku województw wydano ostrzeżenia przed burzami z gradem, w czasie których na metr kwadratowy może spaść do 25 litrów deszczu.

Koszalin zasypany gradem

Przed południem załamania pogody doświadczyli mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego. Nad Koszalinem przeszła potężna burza z gradem. Ulice miasta zostały pokryte lodowymi kulami.

Ciężka sytuacja na drogach dała się we znaki kierowcom. Na ulicy Słupskiej doszło do groźnie wyglądającego wypadku. Kierowca terenowego bmw prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków i dachował. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

IMGW wydał ostrzeżenie

W poniedziałek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem, które mogą występować na całym Pomorzu.

Dyżurny synoptyk IMGW prognozuje wystąpienie burz, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Wskazuje, że możliwe są również opady gradu.

- Miejscami występują burze, którym towarzyszą opady deszczu oraz opady gradu. Burze powoli przemieszczają się na północny wschód. W najbliższych godzinach nadal będą występować z podobnym natężeniem zjawisk. Możliwe są porywy wiatru do 60-65 km/h - przekazał synoptyk IMGW.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje w poniedziałek do godz. 21 na całym Pomorzu.

Pierwszy stopień jest wydawany, gdy przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.