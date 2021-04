Jednostka pracująca przy pogłębianiu toru wodnego Świnoujście-Szczecin przypadkiem wydobyła niewybuch z II wojny światowej. Załoga została ewakuowana, pogłębiarka zacumowała na kotwicowisku.

Zdjęcie Ogromną bombę Tallboy znaleziono na dnie Kanału Piastowskiego /Domin /East News

- Bomba głębinowa ma ok. 50 cm średnicy, waży 150 kg. Na miejsce wezwano saperów, którzy zabezpieczyli obiekt – powiedział rzecznik wojewody zachodniopomorskiego Piotr Pieleszek.

Dodał, że pogłębiarka Meuse River znajduje się obecnie na kotwicowisku, poza torem wodnym. Sprawa ma zostać przekazana 5. pułkowi inżynieryjnemu.



Załoga została ewakuowana – pozostali tylko pracownicy do niezbędnej obsady jednostki.



Przed rozpoczęciem pogłębiania toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 12,5 m zlokalizowano na jego dnie wiele elementów ferromagnetycznych, w tym niewybuchy pozostałe po bombardowaniach strategicznych obiektów III Rzeszy przez wojska alianckie podczas II wojny światowej. Neutralizacją licznych niewybuchów zajmowali się nurkowie minerzy z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.



Największym obiektem była 5,4-tonowa brytyjska bomba lotnicza Tallboy. Usunięto ją z Kanału Piastowskiego w Świnoujściu (Zachodniopomorskie) w połowie października ub.r.