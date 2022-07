Do zdarzenia doszło we wtorek ok. godz. 10.20 w Szczecinku na ul. Lipowej.

- Mężczyzna sam się podpalił. Obecnie nie są znane motywy jego działania. Na miejscu są wszystkie służby - poinformowała asp. Matys.

Jak podał rzecznik KW PSP w Szczecinie st. kpt. Tomasz Kubiak, gdy strażacy dojechali na miejsce zdarzenia, mężczyznę zdążyli ugasić przypadkowi świadkowie.

Mężczyzna trafił na szczecinecki SOR.