Zachodniopomorskie: Dwa wypadki w regionie. Wśród poszkodowanych dzieci

- W Trzebiechowie autobus, w którym było sześć osób, w tym czworo dzieci, uderzył w drzewo. Do szpitala przewieziono jedną osobę dorosłą i dwoje dzieci - poinformował rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego PSP w Szczecinie kpt. Tomasz Kubiak. Do wypadku doszło też w Piaskach w gminie Barwice - tam cztery osoby, w tym dziecko, zostały poszkodowane. Auto wjechało do rowu, gdy w pojeździe wybuchła poduszka powietrzna

