W skrócie W Wietrznie w województwie zachodniopomorskim wybuchł pożar neobarokowego pałacu z Domem Miłosierdzia Bożego, w akcji bierze udział 13 zastępów straży pożarnej, a ewakuowano kilkadziesiąt osób.

Strażacy oraz Grupa Operacyjna są na miejscu, a ewakuacja objęła 49 osób bez ofiar ani poszkodowanych; przewieziono je do świetlicy wiejskiej w Chociminie, zabezpieczono też część mieszkalną budynku.

Pałac jest własnością Stowarzyszenia Dom Miłosierdzia od 2023 roku, ma trzy kondygnacje i powierzchnię 4885 m2, a budynek może zapewnić schronienie nawet 250 osobom.

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"W dniu 03.07.2026 r. o godzinie 9:31 do MSK w Koszalinie wpłynęła informacja o pożarze budynku, w którym mieści się Dom Miłosierdzia Bożego" - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie.

Jak przekazali strażacy, na miejscu trwa akcja gaśnicza, w której udział bierze 13 zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.

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Wietrzno. Pożar Domu Miłosierdzia Bożego

"Przedstawiciele Biura Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Polanowie zapewnili bezpieczne schronienie dla wszystkich użytkowników budynku i przewieźli ich do świetlicy wiejskiej w Chociminie. Na miejsce działań dotarła również Grupa Operacyjna" - przekazali strażacy.

Według informacji Państwowej Agencji Prasowej ewakuacja objęła łącznie 49 osób. Nikt nie został poszkodowany. Pożar skomentowano także na facebookowym profilu Domu Miłosierdzia.

- Ta część, która niegdyś płonęła ponad dwadzieścia lat temu, zapłonęła znowu. Nie wiemy na razie dlaczego, najważniejsze, że nikomu nic się nie stało, że wszyscy są bezpieczni - słyszymy na nagraniu.

Jak przekazano, strażacy walczą o ocalenie budynku. O godzinie 13 udało się już zabezpieczyć część mieszkalną.

Pożar w pałacu w Wietrznie. Trwa akcja gaśnicza

Neobarokowy pałac w Wietrznie stał się własnością Stowarzyszenia Dom Miłosierdzia w 2023 roku. Wcześniej przez lata znajdował się w prywatnych rękach Jak czytamy na stronie organizacji, to budowla trójkondygnacyjna o powierzchni 4885 metrów kwadratowych.

Schronienie w budynku może znaleźć nawet 250 osób. Do pałacu przynależą spore obszary zielone, na których zbudowano ogród warzywny i miejsce na hodowlę zwierząt.





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