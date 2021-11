Zabijał szczenięta, uderzając nimi o podłogę. Bo "były niepotrzebne"

Zachodniopomorska policja poinformowała o zatrzymaniu ​77-letniego mieszkańca gminy Bobolice, który w okrutny sposób zabił należące do niego trzy szczenięta. Podejrzany uśmiercił zwierzęta, uderzając nimi o podłogę, a następnie zawinął je w foliowy worek i wrzucił do kontenera na odpady - podała we wtorek oficer prasowa komendy w Koszalinie kom. Monika Kosiec.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne / Damian Klamka/East News / East News