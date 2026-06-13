W skrócie Na terenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie pacjent zaatakował personel medyczny i zniszczył jedno z pomieszczeń wraz z wyposażeniem.

W wyniku zdarzenia wyłączono z użytku sprzęt potrzebny do intensywnego nadzoru medycznego. Na SOR konieczna była ewakuacja pacjentów oraz zabezpieczenie miejsca.

Placówka zgłosiła sprawę odpowiednim służbom. Szpital podkreślił wpływ tych wydarzeń na bezpieczeństwo zdrowotne w regionie.

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Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 21 na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Pacjent w wieku 75 lat został przywieziony na SOR przy ul. Unii Lubelskiej przez zespół ratownictwa medycznego. W trakcie pobytu na oddziale "doznał nagłych zaburzeń świadomości połączonych z silnym pobudzeniem psychoruchowym".

"Niespodziewanie zaatakował ratownika wykonującego przy nim czynności medyczne. Gdy pracownikowi udało się uwolnić, pacjent zaczął demolować pomieszczenie, niszcząc sprzęt medyczny, komputerowy oraz wyposażenie wykorzystywane do ratowania życia i zdrowia najciężej chorych" - poinformowała rzecznik prasowa szpitala Magdalena Knop w oświadczeniu, które cytuje Radio Szczecin.

Szczecin. Zaatakował ratownika medycznego i zdemolował SOR

Z komunikatu opublikowanego przez placówkę wynika, że w chwili zdarzenia na miejscu znajdowało się około 40 pacjentów. "Konieczna była ewakuacja chorych z bezpośredniego miejsca zdarzenia, zabezpieczenie pozostałych pacjentów oraz ograniczenie skutków agresywnego zachowania chorego" - dodała rzeczniczka.

Sytuacja na oddziale była "szczególnie trudna", ponieważ równolegle personel prowadził działania u pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia. Jak poinformowała Knop, wśród nich znajdowała się "osoba z ciężkim urazem czaszkowo-mózgowym oraz chory z rozpoznaniem świeżego udaru mózgu".

"Na miejsce zdarzenia niezwłocznie wezwano policję oraz ochronę szpitala. Zabezpieczony został materiał dowodowy. (...) Pomimo bardzo dynamicznego przebiegu zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń fizycznych" - dodała.

Atak na SOR w Szczecinie. "Skala zniszczeń jest znacząca"

Skala zniszczeń na terenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego jest znacząca. Uszkodzeniu uległ między innymi analizator do pomiaru parametrów krytycznych, czyli jedno z kluczowych urządzeń wykorzystywanych w codziennej pracy ratowników i lekarzy.

"Zniszczonych zostało również pięć pomp infuzyjnych wraz ze stanowiskiem ładującym, cztery stanowiska komputerowe, wózek reanimacyjny oraz drobny sprzęt medyczny wykorzystywany w diagnostyce i leczeniu pacjentów w najcięższym stanie. Ostateczna wartość strat jest obecnie przedmiotem szczegółowych ustaleń" - czytamy.

Magdalena Knop poinformowała też, że informacja o zdarzeniu została przekazana właściwym służbom i instytucjom, w tym Wojewódzkiemu Koordynatorowi Ratownictwa Medycznego oraz dyspozytorowi medycznemu.

SOR jest obecnie pozbawiony czterech monitorowanych stanowisk przeznaczonych dla pacjentów wymagających intensywnego nadzoru medycznego. Mowa przede wszystkim o osobach ze świeżymi udarami mózgu czy ciężkimi urazami wielonarządowymi. "Niestety, pomimo podjętych działań zdewastowanej sali nie udało się przywrócić do pełnej funkcjonalności" - dodano.

Pacjent zaatakował ratownika. Dyrektor szpitala: To wymaga stanowczej reakcji

Zdarzenie zostało stanowczo potępione. Dyrektor naczelny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie dr hab. Konrad Jarosz podkreślił jednocześnie, że jest "dumny z postawy zespołu, który po raz kolejny wykazał się profesjonalizmem i odpowiedzialnością".

- Jednocześnie nie możemy przechodzić obojętnie wobec aktów agresji wymierzonych w personel medyczny oraz infrastrukturę służącą ratowaniu zdrowia i życia. To nie jest problem wyłącznie szpitala czy pracowników ochrony zdrowia. To problem bezpieczeństwa publicznego, który wymaga stanowczej reakcji - podkreślił.

Dodajmy, że Szpitalny Oddział Ratunkowy USK nr 1 PUM w Szczecinie należy do najbardziej obciążonych w Polsce. Każdego roku udziela się tam pomocy ponad 100 tysiącom pacjentów. Jednostka pełni również funkcję jedynego w województwie zachodniopomorskim centrum urazowego dla dzieci i dorosłych.

"Każde ograniczenie funkcjonowania tak strategicznej jednostki ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Szczecina, Pomorza Zachodniego i regionów ościennych" - podkreślono w komunikacie opublikowanym na stronie Radia Szczecin.





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