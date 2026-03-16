Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego: prof. Piotr Wójcik oraz dr Maciej Świtała oraz aktywista z Miejskiej Agendy Parkingowej, Szymon Nieradka, przygotowali "Ranking Straż Miejskich".

Deklarują, że przeanalizowali 10 tysięcy stron dokumentów i przyjrzeli się temu, jak jednostki działają w polskich miastach. - Celem tego porównania jest obiektywne spojrzenie na efektywność i koszty funkcjonowania tych formacji, z dala od potocznych opinii - przekonują autorzy opracowania.

Sprawdzili m.in. odsetek mandatów nakładanych za naruszenie przepisów o ruchu drogowym.

92 proc. "Nigdzie indziej straż nie zarobi pieniędzy"

Według "Rankingu Straży Miejskich" liderem tropienia kierowców nieprzestrzegających przepisów są funkcjonariusze zeSzczecina. Ponad 92 proc. wystawianych przez nich mandatów dotyczy właśnie kierowców.

- A przecież straż miejska ma o wiele więcej obowiązków, na przykład dbanie o czystość. Ale straże miejskie, chociażby ze względu na presję fiskalną, są traktowane przez miasta jako straże parkingowe - komentuje Szymon Nieradka z Miejskiej Agendy Parkingowej.

Nieradka stawia tezę, z czego wynika tak silne skupienie strażników na kierowcach którzy nieprawidłowo parkują.

- Nigdzie indziej straż nie jest w stanie zarobić pieniędzy, więc koncentruje się na działaniu, które jest społecznie najbardziej widoczne: czyli nieprawidłowo parkujących kierowcach - ocenia aktywista.

Jego zdaniem funkcjonariusze koncentrują się na konkretnych przewinieniach. Wylicza, że kara za nieprawidłowe parkowanie to 100 złotych, ale już za parkowanie w obrębie skrzyżowania 300 złotych, a na kopertach dla osób z niepełnosprawnościami 800 złotych.

- Szczecińska straż miejska koncentruje się na tych dwóch wykroczeniach, podbijając średnią wysokość mandatu. Pytanie, czy skupienie się na wykroczeniach, które mają wyższą pozycję w taryfikatorze, to faktyczne odzwierciedlenie naszych problemów? Ja sądzę, że nie - mówi współautor raportu o strażach miejskich.

Według opracowania średnia wysokość mandatu wystawionego w Szczecinie to 246 złotych. W żadnym innym badanym mieście nie jest tak wysoka, a średnia dla całego kraju jest o niemal 100 złotych niższa.

"Strażnicy są ślepi na wykroczenia zagrażające bezpieczeństwu (np. parkowanie przed przejściem dla pieszych), ale zatrzymają się bez wezwania przy każdej niebieskiej kopercie" - czytamy w omówieniu rankingu.

Straż Miejska odpowiada: To sami mieszkańcy zgłaszają nieprawidłowe parkowanie

- Kopert jest za mało. Osób z kartami uprawniającymi do parkowania na miejscach dla osób z niepełnosprawnościami przybywa, a te są nagminnie zajmowane przez kierowców, którzy nie mają do tego prawa, dlatego jesteśmy wyczuleni na tym punkcie - mówi Interii rzeczniczka szczecińskiej szczecińskiej straży miejskiej, starsza inspektor Joanna Wojtach.

- Jeżeli chodzi o skrzyżowania i parkowanie w ich obrębie, to są miejsca newralgiczne, gdzie parkowanie stwarza realne zagrożenie - kontynuuje Wojtach.

Z kolei rekordowy odsetek mandatów za łamanie przepisów ruchu drogowego tłumaczy zgłoszeniami od samych mieszkańców. Według danych funkcjonariuszy ze stolicy Pomorza Zachodniego ponad 60 proc. informacji przekazywanych do dyżurnych dotyczy nieprawidłowego parkowania.

- Statystyka mandatów nie wynika z naszego nastawienia na jakiś rodzaj działalności, a jest podparta oczekiwaniami mieszkańców, którzy dzwonią do straży miejskiej. Dzisiaj jest mniej zgłoszeń dotyczących zagadnień, które kiedyś dominowały, czyli czystości, zakłócania spokoju, spraw związanych ze zwierzętami, ekologią i czystością powietrza. Nie odeszliśmy od tego, ale jednak dominującą kategorią jest ruch drogowy - komentuje Wojtach.

Kierowcy: Straż się uwzięła, ale parkowanie pozostawia wiele do życzenia

- To łatwy zarobek. Nie trzeba się napracować zbyt dużo, wystarczy zaczaić się na kierowcę - odpowiada Janusz parkujący w centrum Szczecina. - Jestem kierowcą i muszę powiedzieć, że jestem po stronie straży miejskiej. Kierowcy kiepsko parkują. Na dwóch miejscach albo byle jak - odpowiada Gabriela.

- Myślę, że straż miejska się uwzięła na kierowców. Proszę napisać jednak, że "w delikatnej skali", bo nasze parkowanie pozostawia wiele do życzenia - uważa z kolei Kamil mieszkający na obrzeżach Szczecina.

Tobiasz Madejski, Szczecin

