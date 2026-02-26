W skrócie Zbigniew Gmur, 71-letni mieszkaniec Pobłocia Wielkiego, zaginął 22 lutego po wyjściu z domu.

W poszukiwania zaangażowano policjantów z kilku miast, strażaków, ratowników WOPR, funkcjonariuszy innych służb oraz ochotników i mieszkańców.

Mężczyzna był ubrany na czarno, miał okulary korekcyjne i może cierpieć na demencję; każda osoba mająca informacje o miejscu jego pobytu proszona jest o kontakt z policją.

71-letni Zbigniew Gmur zaginął 22 lutego. Około godz. 9.30 wyszedł z domu w miejscowości Pobłocie Wielkie (woj. zachodniopomorskie) - informuje Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie.

Senior udać miał się do sklepu w miejscowości Gościno. Wziął ze sobą rower typu damka w kolorze czarnym. Dwuślad wyposażony był w koszyk z przodu i bagażnik z tyłu.

Do chwili obecnej mężczyzna nie wrócił do domu ani nie nawiązał kontaktu z rodziną.

Poszukiwania Zbigniewa Gmura. Służby w akcji

Jak opisuje policja, mężczyzna miał na sobie czarny polar, czarne materiałowe spodnie, czarną wełnianą czapkę i czarne gumofilce. 71-latek miał także okulary korekcyjne.

Wciąż trwają poszukiwania mężczyzny. W akcję zaangażowani są policjanci z Białogardu, Kołobrzegu czy Szczecina, a także strażacy - z państwowej straży pożarnej, jak i lokalnych jednostek ochotniczych.

W poszukiwaniach pomagają także ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, funkcjonariusze Straży Leśnej, Straży Miejskiej i Straży Rybackiej.

Prócz tego w działania zaangażowali się ochotnicy i mieszkańcy pobliskich miejscowości.

W czwartek działania służb koncentrować mają się wokół miejscowości Domacyno, bo tutaj mężczyznę zarejestrował monitoring - opisuje "Fakt" i dodaje, że senior może cierpieć na demencję.

Zaginął 71-letni Zbigniew Gmur. Rysopis

Zbigniew Gmur jest szczupłej budowy ciała. Ma około 165 cm wzrostu. Na twarzy może mieć kilkudniowy zarost oraz częściową protezę górnych zębów.

"Osoby, które widziały mężczyznę lub posiadają jakąkolwiek wiedzę na temat jego pobytu proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Białogardzie pod numerem telefonu 477842511" - apelują funkcjonariusze.

