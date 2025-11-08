Wypadek na S3 w zachodniopomorskim. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Cztery osoby, w tym dwoje dzieci zostały ranne w wypadku, do którego doszło w sobotę rano na drodze S3 w miejscowości Kozielice w woj. zachodniopomorskim. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.

Śmigłowiec LPR (zdj. ilustracyjne)
Śmigłowiec LPR (zdj. ilustracyjne)

W skrócie

  • Na drodze S3 w Kozielicach doszło do poważnego wypadku z udziałem trzech pojazdów.
  • Cztery osoby, w tym dwoje dzieci, zostały ranne i przetransportowane do szpitala, a na miejsce wezwano śmigłowiec LPR.
  • W wyniku zdarzenia występują utrudnienia w ruchu w kierunku Szczecina oraz wprowadzono objazdy.
Do wypadku doszło po godzinie 8 rano w miejscowości Kozielice (pow. pyrzycki) na drodze S3 w kierunku Szczecina. Jak przekazał Interii asp. Bartłomiej Czarnof z KP PSP w Pyrzycach w zdarzeniu brały udział trzy pojazdy: samochód ciężarowy, kamper oraz samochód osobowy.

Wypadek na S3. Cztery osoby poszkodowane

- W wyniku zdarzenia cztery osoby zostały poszkodowane: dwoje dorosłych i dwoje dzieci - powiedział asp. Czarnof. Na miejscu zdarzenia lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego, którym przetransportowane do szpitala z urazem głowy zostało jedno z poszkodowanych dzieci.

    Portal Głos Szczeciński informuje, że ranne dzieci były w wieku trzech i dziewięciu lat. Do szpitala przewieziona z urazem kręgosłupa miała zostać również ich matka, z którą podróżowały.

    Utrudnienia na drodze w kierunku Szczecina. Wprowadzono objazdy

    Straż Pożarna informuje, że z powodu wypadku nieczynny jest jeden pas ruchu na drodze S3 w kierunku Szczecina. Na miejscu nadal obecni są funkcjonariusze policji, którzy badają przyczyny zdarzenia.

    W związku z utrudnieniami wprowadzono objazdy: z węzła Myślibórz na DW119, w Pyrzycach na DW122 i na S3 węzeł Pyrzyce.

