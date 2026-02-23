Woda zalewa piwnice i posesje. Ponad 400 akcji w jednym województwie

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Aktualizacja

Setki interwencji tylko w jednym województwie. Na Pomorzu Zachodnim w wielu miejscach dochodzi do podtopień. "Apelujemy do mieszkańców o bieżące monitorowanie sytuacji na swoich posesjach" - podkreślają strażacy. W ciągu minionej doby wyjeżdżali do akcji ponad 400 razy. Według prognoz sytuacja w najbliższym czasie się nie poprawi. Wiceminister spraw wewnętrznych zapewnił, że tysiące funkcjonariuszy pozostaje "w pełnej gotowości".

Strażacy w strojach ochronnych pompują wodę z zalanej posesji za pomocą dużych czerwonych węży, wokół widoczne zalane budynki mieszkalne i gospodarcze oraz drewutnia z drewnem opałowym okrytym folią.
Wypompowywanie wody z zalanych terenów na Pomorzu Zachodnim. W tym województwie strażacy interweniowali ponad 400 razyKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu/Facebookmateriał zewnętrzny

"402 interwencje w województwie zachodniopomorskim minionej doby!" - poinformowali strażacy z województwa zachodniopomorskiego na swoim oficjalnym profilu na Facebooku. Ocieplenie i deszcze opanowały dużą część Polski.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Teren nasycony wodą. Nie jest w stanie przyjmować więcej

Większość interwencji miała związek "z intensywnymi opadami deszczu oraz roztopami", a działania strażaków polegały głównie na "wypompowywaniu wody z zalanych piwnic, posesji i ulic" - czytamy.

Strażackie wozy bojowe i sprzęt do pompowania wody ustawione w zalanych terenach wiejskich, strażacy pracują nocą przy oświetlonych domach, rozstawione węże odpompowują wodę z podwórek i dróg, widoczne liczne kałuże oraz wysoki poziom wody wokół zabudo...
W województwie zachodniopomorskim z powodu roztopów strażacy interweniowali ponad 400 razyKomenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie/Facebookmateriał zewnętrzny

Najwięcej tego typu zdarzeń miało miejsce w Wałczu, gdzie minionej doby strażacy do akcji wyjeżdżali 49 razy. Nie tylko wypompowywali wodę z już zalanych terenów, lecz również zabezpieczali zagrożone obiekty przed dalszym napływem wód roztopowych.

Akcje cały czas trwają, a służby na bieżąco reagują na kolejne zgłoszenia. Sytuacja może się pogorszyć, ponieważ w całej Polsce mamy do czynienia z wyraźnym ociepleniem.

Zobacz również:

Policja wzmaga kontrolę w rejonie jeziora Śniardwy
Warmińsko-mazurskie

Szukali ekstremalnych wrażeń na zamarzniętych Śniardwach. Wkroczyła policja

Marcin Boniecki
Marcin Boniecki

    "Obecna sytuacja jest wynikiem utrzymującej się odwilży oraz nasycenia terenu wodą, co powoduje miejscowe podtopienia i utrudnienia komunikacyjne" - podkreślają strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Wałczu w mediach społecznościowych.

    "Apelujemy do mieszkańców o bieżące monitorowanie sytuacji na swoich posesjach, udrażnianie odpływów oraz zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się po drogach lokalnych" - czytamy na profilu PSP w Wałczu na Facebooku.

    Strażak w żółtym kombinezonie rozkłada węże strażackie na podwórku zalanym wodą, wokół widoczne są podtopione domy i zabudowania gospodarcze, a w tle rozciągają się mokre pola i ogródki otoczone wodą.
    W wielu miejscach w wyniku roztopów dochodzi do podtopieńKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu/Facebookmateriał zewnętrzny

    Ponieważ odwilż trwa, cały czas mogą pojawiać się kolejne zgłoszenia i możliwe, że przybory wody będą występować w kolejnych miejscach.

    Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański podczas briefingu z udziałem kierownictwa resortu podkreślił, że sytuacja w najbliższych dniach nie powinna się mimo wszystko znacząco pogorszyć. Obecnie "w pełnej gotowości" pozostaje około dziewięciu tysięcy funkcjonariuszy policji i straży pożarnej.

    Intensywne deszcze wraz z wyraźnym ociepleniem nawiedziły w weekend wiele polskich regionów. W poniedziałek wciąż jest deszczowo w dużej części kraju.

    Polska w objęciach odwilży. Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia

    Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują, że w poniedziałek po południu i wieczorem utrzymają się przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie również deszczu ze śniegiem.

    Oprócz tego na zachodzie i południowym zachodzie mogą występować burze z opadami krupy śnieżnej, zaś na południu suma opadów deszczu miejscami może sięgnąć 10 litrów wody na metr kwadratowy.

    Kolorowa mapa Polski z naniesionymi prognozami opadów, zachmurzenia, temperatury oraz ciśnienia, zawierająca liczne niebieskie, fioletowe i zielone plamy obrazujące zróżnicowane natężenie opadów w różnych regionach kraju. Wyróżnione są największe miast...
    W poniedziałek przez cały dzień w wielu miejscach pada deszcz. Wraz z postępującą odwilżą powoduje to lokalne podtopieniaWXChartsmateriał zewnętrzny

    Cały czas obowiązują ostrzeżenia IMGW w związku z roztopami. Na południu Śląska do godz. 20:00 we wtorek obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia. Tam synoptycy prognozują "wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej".

    Oprócz tego aktualne są również alerty pierwszego stopnia, które obejmują południową część Małopolski, a także całe Pomorze, centralną i zachodnią część województwa warmińsko-mazurskiego oraz północne krańce kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego oraz północno-wschodnie powiaty podlaskiego.

    Zobacz również:

    W wielu miejscach kraju dochodzi do roztopów. Z tego powodu wydano alerty IMGW pierwszego i drugiego stopnia w łącznie 9 województwach
    Polska

    Zima przegrała pogodowe starcie. Nasila się wiosenne zjawisko

    Jakub Wojciechowski
    Jakub Wojciechowski

    -----

    PiS krytycznie o SAFE. Sienkiewicz w ''Graffiti'': Są wściekli, że te pieniądze nie dostaną się w ich ręcePolsat NewsPolsat News

    Najnowsze