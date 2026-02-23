Woda zalewa piwnice i posesje. Ponad 400 akcji w jednym województwie
Setki interwencji tylko w jednym województwie. Na Pomorzu Zachodnim w wielu miejscach dochodzi do podtopień. "Apelujemy do mieszkańców o bieżące monitorowanie sytuacji na swoich posesjach" - podkreślają strażacy. W ciągu minionej doby wyjeżdżali do akcji ponad 400 razy. Według prognoz sytuacja w najbliższym czasie się nie poprawi. Wiceminister spraw wewnętrznych zapewnił, że tysiące funkcjonariuszy pozostaje "w pełnej gotowości".
"402 interwencje w województwie zachodniopomorskim minionej doby!" - poinformowali strażacy z województwa zachodniopomorskiego na swoim oficjalnym profilu na Facebooku. Ocieplenie i deszcze opanowały dużą część Polski.
Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia
Teren nasycony wodą. Nie jest w stanie przyjmować więcej
Większość interwencji miała związek "z intensywnymi opadami deszczu oraz roztopami", a działania strażaków polegały głównie na "wypompowywaniu wody z zalanych piwnic, posesji i ulic" - czytamy.
Najwięcej tego typu zdarzeń miało miejsce w Wałczu, gdzie minionej doby strażacy do akcji wyjeżdżali 49 razy. Nie tylko wypompowywali wodę z już zalanych terenów, lecz również zabezpieczali zagrożone obiekty przed dalszym napływem wód roztopowych.
Akcje cały czas trwają, a służby na bieżąco reagują na kolejne zgłoszenia. Sytuacja może się pogorszyć, ponieważ w całej Polsce mamy do czynienia z wyraźnym ociepleniem.
"Obecna sytuacja jest wynikiem utrzymującej się odwilży oraz nasycenia terenu wodą, co powoduje miejscowe podtopienia i utrudnienia komunikacyjne" - podkreślają strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Wałczu w mediach społecznościowych.
"Apelujemy do mieszkańców o bieżące monitorowanie sytuacji na swoich posesjach, udrażnianie odpływów oraz zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się po drogach lokalnych" - czytamy na profilu PSP w Wałczu na Facebooku.
Ponieważ odwilż trwa, cały czas mogą pojawiać się kolejne zgłoszenia i możliwe, że przybory wody będą występować w kolejnych miejscach.
Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański podczas briefingu z udziałem kierownictwa resortu podkreślił, że sytuacja w najbliższych dniach nie powinna się mimo wszystko znacząco pogorszyć. Obecnie "w pełnej gotowości" pozostaje około dziewięciu tysięcy funkcjonariuszy policji i straży pożarnej.
Intensywne deszcze wraz z wyraźnym ociepleniem nawiedziły w weekend wiele polskich regionów. W poniedziałek wciąż jest deszczowo w dużej części kraju.
Polska w objęciach odwilży. Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia
Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują, że w poniedziałek po południu i wieczorem utrzymają się przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie również deszczu ze śniegiem.
Oprócz tego na zachodzie i południowym zachodzie mogą występować burze z opadami krupy śnieżnej, zaś na południu suma opadów deszczu miejscami może sięgnąć 10 litrów wody na metr kwadratowy.
Cały czas obowiązują ostrzeżenia IMGW w związku z roztopami. Na południu Śląska do godz. 20:00 we wtorek obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia. Tam synoptycy prognozują "wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej".
Oprócz tego aktualne są również alerty pierwszego stopnia, które obejmują południową część Małopolski, a także całe Pomorze, centralną i zachodnią część województwa warmińsko-mazurskiego oraz północne krańce kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego oraz północno-wschodnie powiaty podlaskiego.
