"402 interwencje w województwie zachodniopomorskim minionej doby!" - poinformowali strażacy z województwa zachodniopomorskiego na swoim oficjalnym profilu na Facebooku. Ocieplenie i deszcze opanowały dużą część Polski.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Teren nasycony wodą. Nie jest w stanie przyjmować więcej

Większość interwencji miała związek "z intensywnymi opadami deszczu oraz roztopami", a działania strażaków polegały głównie na "wypompowywaniu wody z zalanych piwnic, posesji i ulic" - czytamy.

W województwie zachodniopomorskim z powodu roztopów strażacy interweniowali ponad 400 razy Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie/Facebook materiał zewnętrzny

Najwięcej tego typu zdarzeń miało miejsce w Wałczu, gdzie minionej doby strażacy do akcji wyjeżdżali 49 razy. Nie tylko wypompowywali wodę z już zalanych terenów, lecz również zabezpieczali zagrożone obiekty przed dalszym napływem wód roztopowych.

Akcje cały czas trwają, a służby na bieżąco reagują na kolejne zgłoszenia. Sytuacja może się pogorszyć, ponieważ w całej Polsce mamy do czynienia z wyraźnym ociepleniem.

"Obecna sytuacja jest wynikiem utrzymującej się odwilży oraz nasycenia terenu wodą, co powoduje miejscowe podtopienia i utrudnienia komunikacyjne" - podkreślają strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Wałczu w mediach społecznościowych.

"Apelujemy do mieszkańców o bieżące monitorowanie sytuacji na swoich posesjach, udrażnianie odpływów oraz zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się po drogach lokalnych" - czytamy na profilu PSP w Wałczu na Facebooku.

W wielu miejscach w wyniku roztopów dochodzi do podtopień Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu/Facebook materiał zewnętrzny

Ponieważ odwilż trwa, cały czas mogą pojawiać się kolejne zgłoszenia i możliwe, że przybory wody będą występować w kolejnych miejscach.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański podczas briefingu z udziałem kierownictwa resortu podkreślił, że sytuacja w najbliższych dniach nie powinna się mimo wszystko znacząco pogorszyć. Obecnie "w pełnej gotowości" pozostaje około dziewięciu tysięcy funkcjonariuszy policji i straży pożarnej.

Rozwiń

Intensywne deszcze wraz z wyraźnym ociepleniem nawiedziły w weekend wiele polskich regionów. W poniedziałek wciąż jest deszczowo w dużej części kraju.

Polska w objęciach odwilży. Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują, że w poniedziałek po południu i wieczorem utrzymają się przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie również deszczu ze śniegiem.

Oprócz tego na zachodzie i południowym zachodzie mogą występować burze z opadami krupy śnieżnej, zaś na południu suma opadów deszczu miejscami może sięgnąć 10 litrów wody na metr kwadratowy.

W poniedziałek przez cały dzień w wielu miejscach pada deszcz. Wraz z postępującą odwilżą powoduje to lokalne podtopienia WXCharts materiał zewnętrzny

Cały czas obowiązują ostrzeżenia IMGW w związku z roztopami. Na południu Śląska do godz. 20:00 we wtorek obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia. Tam synoptycy prognozują "wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej".

Oprócz tego aktualne są również alerty pierwszego stopnia, które obejmują południową część Małopolski, a także całe Pomorze, centralną i zachodnią część województwa warmińsko-mazurskiego oraz północne krańce kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego oraz północno-wschodnie powiaty podlaskiego.

-----

PiS krytycznie o SAFE. Sienkiewicz w ''Graffiti'': Są wściekli, że te pieniądze nie dostaną się w ich ręce Polsat News Polsat News