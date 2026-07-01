Wielki pożar w Świnoujściu. Część dachu runęła, mieszkańcy ewakuowani
Nocny pożar w Świnoujściu. 70 osób musiało uciekać z budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej. Ogień wybuchł na poddaszu i szybko się rozprzestrzeniał. Część dachu zawaliła się. W zdarzeniu poszkodowana została jedna osoba.
Zgłoszenie o wybuchu pożaru w kamienicy przy ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu strażacy otrzymali około godz. 1.30 w nocy. Jak wyjaśnił w rozmowie z Interią st. kpt. Paweł Piorun z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Świnoujściu, ogień objął szacunkowo 900 metrów kwadratowych dachu. Jego część uległa zawaleniu.
Na szczęście ogień nie przedostał się do mieszkań. Pomimo tego 70 osób zostało ewakuowanych z budynku i spędziło noc w podstawionych autobusach.
Pożar w Świnoujściu. Ogień wybuchł w kamienicy
- Jedna osoba została poszkodowana. Została udzielona jej pomoc medyczna, ale nie wymagała hospitalizacji - powiedział nam st. kpt. Piorun.
Dwie osoby ewakuowano z balkonów. Jedna wymagała bezpośredniej asysty strażaków.
W akcji gaśniczej brało udział 16 pojazdów pożarniczych, w sumie 30 strażaków. W działaniach wykorzystano również drona. Gaszenie zakończyło się około godz. 6.
Na miejscu zdarzenia pracuje obecnie inspektor nadzoru budowlanego, który ma ocenić, czy budynek nadaje się do ponownego zamieszkania.