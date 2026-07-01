Zgłoszenie o wybuchu pożaru w kamienicy przy ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu strażacy otrzymali około godz. 1.30 w nocy. Jak wyjaśnił w rozmowie z Interią st. kpt. Paweł Piorun z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Świnoujściu, ogień objął szacunkowo 900 metrów kwadratowych dachu. Jego część uległa zawaleniu.

Na szczęście ogień nie przedostał się do mieszkań. Pomimo tego 70 osób zostało ewakuowanych z budynku i spędziło noc w podstawionych autobusach.

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Pożar w Świnoujściu. Ogień wybuchł w kamienicy

- Jedna osoba została poszkodowana. Została udzielona jej pomoc medyczna, ale nie wymagała hospitalizacji - powiedział nam st. kpt. Piorun.

Dwie osoby ewakuowano z balkonów. Jedna wymagała bezpośredniej asysty strażaków.

W akcji gaśniczej brało udział 16 pojazdów pożarniczych, w sumie 30 strażaków. W działaniach wykorzystano również drona. Gaszenie zakończyło się około godz. 6.

Na miejscu zdarzenia pracuje obecnie inspektor nadzoru budowlanego, który ma ocenić, czy budynek nadaje się do ponownego zamieszkania.





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