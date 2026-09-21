W skrócie Mieszkańcy Szczecina oraz trzech powiatów województwa zachodniopomorskiego otrzymali alert RCB z powodu akcji neutralizacji bomby lotniczej ważącej około 250 kg.

Autostrada A6 na odcinku Szczecin Podjuchy - Szczecin Dąbie oraz fragmenty drogi krajowej nr 10 zostały zablokowane, a kierowców poinformowano o możliwych utrudnieniach i zalecono ostrożność.

Wyznaczono szczegółowe objazdy dla pojazdów poruszających się w rejonie neutralizacji niewybuchu, obejmujące kluczowe ulice Szczecina i okolic.

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Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w poniedziałek alert do odbiorców w Szczecinie oraz powiatach stargardzkim, goleniowskim i gryfińskim. Powodem jest zaplanowana na godz. 10 akcja neutralizacji niewybuchu.

"Komunikat: Dziś (21.09) od godz. 10:00 neutralizacja niewybuchu w okolicy ul. Szosa Stargardzka oraz A6 przy węźle Kijewo. Nie zbliżaj się do zagrożonego obszaru" - przekazano w alercie RCB.

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W piątek w lesie w pobliżu węzła Kijewo i Szosy Stargardzkiej znaleziono bombę lotniczą z czasów II wojny światowej. Według ekspertów niewybuch waży około 250 kg.

Niewybuch pod Szczecinem. A6 została zablokowana

Rozpoczęły się utrudnienia związane z akcją podjęcia niewybuchu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o zablokowaniu autostrady A6 na odcinku Szczecin Podjuchy - Szczecin Dąbie.

Trasa ma być nieprzejezdna od godz. 9:30, a utrudnienia mają potrwać 1,5 godziny. Podczas akcji kierowcy muszą liczyć się także z utrudnieniami na Szosie Stargardzkiej, będącej częścią drogi krajowej nr 10.

Mieszkańcy i podróżni zostali poproszeni o zachowanie szczególnej ostrożności, zaplanowanie dodatkowego czasu na podróż oraz stosowanie się do poleceń służb.

Szczecin. Objazdy podczas neutralizacji niewybuchu

Dla kierowców jadących od strony Stargardu wyznaczono objazd trasą: DK10 - Szosa Stargardzka - Profesora Żuka - Bałtycka - Tczewska - Irydowa - Goleniowska - Gierczak - Krzywoń - Gryfińska - Hangarowa.

Ruch od strony ul. Gdańskiej oraz Ronda Ułanów Podolskich zostanie skierowany przez: Gryfińską - Krzywoń - Gierczak - Goleniowską - Irydową - Tczewską - Bałtycką - Profesora Żuka - DK10 w kierunku Stargardu.

Kierowcy jadący A6 od strony Goleniowa na węźle Dąbie zostaną skierowani przez: Irydową - Goleniowską - Gierczak - Krzywoń - Gryfińską - Batalionów Chłopskich - Granitową - Radosną - Rondo Żołnierzy Wyklętych, skąd wrócą na A6 w kierunku Kołbaskowa.

Z kolei jadący od strony Kołbaskowa zostaną skierowani na węźle Podjuchy przez: Rondo Żołnierzy Wyklętych - Radosną - Granitową - Batalionów Chłopskich - Gryfińską - Krzywoń - Gierczak - Goleniowską - Irydową, a następnie na A6 w kierunku Gdańska.

Źródła: PAP, wiadomosci.szczecin.eu



