Niemal siedem tysięcy metrów sześciennych wody na dobę. I to przez najbliższe trzy miesiące. Szczecin pompuje wodę z rzeki Gunicy do Jeziora Głębokiego. - Innego wyjścia za bardzo nie ma - mówi Interii hydrobiolog dr hab. Łukasz Sługocki z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zamarznięte jezioro z osobami spacerującymi po lodzie oraz plaży, w tle widoczny budynek otoczony sosnowym lasem. Śnieg pokrywa plażę i taflę jeziora. Atmosfera zimowego wypoczynku.
Jezioro Głębokie. Urzędnicy walczą z wysychaniem popularnej atrakcjiPawel Cetka-SobotkiewiczEast News

Jezioro Głębokie jest bohaterem najpopularniejszego szczecińskiego żartu. Mówi o turyście, który przyjeżdża do Szczecina i pyta miejscowych, którędy może się dostać nad morze. Zdenerwowany niewiedzą przyjezdnego Szczecinianin wskazuje drogę nad Głębokie.

Otoczone lasem i leżące niedaleko Puszczy Wkrzańskiej oraz drogi wyjazdowej ze Szczecina jezioro to jedno z ulubionych miejsc nie tylko na wypoczynek na plaży, ale też na pikniki, przejażdżki rowerowe i spacery.

Klimat się zmienia, jezioro wysycha. Trzeba dolać wody

Wkrótce sielanka może się skończyć. Jezioro wysycha, a głębokie staje się tylko z nazwy. Należy do jezior bezodpływowych, więc w naturalny sposób woda do niego nie wpływa.

- Jezioro Głębokie po prostu nie ma innego zasilania. Tylko wody podziemne i woda przekierowana z Gunicy - tłumaczy Interii hydrobiolog dr hab. Łukasz Sługocki z Katedry Hydrobiologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wśród powodów wysychania Głębokiego eksperci od lat wyliczają zmieniający się klimat, który z kolei wpływa na większe parowanie i krótszy okres retencji wody.

Pomysłem szczecińskich urzędników na zachowanie jeziora jest dolanie wody.

- Poziom jeziora sukcesywnie będzie się podnosił - mówi Hanna Pieczyńska z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.

Wylicza, że specjaliści ze ZWiK-u pompują z pobliskiej rzeki Gunicy niemal siedem tysięcy metrów sześciennych wody na dobę. Tak ma być przez najbliższe trzy miesiące. - Szacujemy podniesienie lustra wody o 80-90 centymetrów - mówi Pieczyńska.

    Szczecin dolewa wodę do jeziora. "To nie jest rozwiązanie na stałe"

    Woda płynie z rzeki do jeziora ośmiokilometrowym rurociągiem od Tanowa przy polsko-niemieckiej granicy.

    - W poprzednich latach to przynosiło rezultat. Objętość wody wzrastała, ale to na pewno nie jest rozwiązanie na stałe - mówi dr hab. Sługocki. Opisuje, że aby woda mogła popłynąć do jeziora z rzeki, to i tam musi być jej odpowiednio dużo.

    - Pompowanie wody odbywa się na podstawie pozwolenia wodno-prawnego, w którym są określane dopuszczalne terminy i konieczne do spełnienia warunki - mówi Hanna Pieczyńska. Dodaje, że transfer wody z Gunicy do Głębokiego jest możliwy jedynie do końca kwietnia, bo wtedy "w rzece jest odpowiedni poziom wody".

    Szczecińscy urzędnicy dolewają wody każdej wiosny. - W zeszłym sezonie, od listopada do kwietnia, ZWiK przepompował do Głębokiego ponad 900 tysięcy metrów sześciennych wody - zauważa Pieczyńska.

    Ludzie spacerują, bawią się i spędzają wolny czas na zamarzniętym jeziorze otoczonym szuwarami i lasem. W tle widać plażę, liczne drzewa iglaste i liściaste, a także grupy osób korzystających z zimowych atrakcji.
    Jezioro Głębokie zimąPawel Cetka-SobotkiewiczEast News

    Pytamy dr. hab. Łukasza Sługockiego, co musiałoby się stać, aby jezioro mogło utrzymać poziom wody bez wsparcia człowieka. - Musiałyby się zwiększyć opady. Wtedy uzupełniłby się poziom wód gruntowych. Ale to już kwestia natury - odpowiada hydrobiolog.

    - Mamy problem z cyklicznością opadów. One są, ale gwałtowne i krótkotrwałe - tłumaczył w Radiu Szczecin hydrotechnik z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego dr Robert Mańko.

      Jezioro Głębokie. "Najbardziej szczecińskie"

      Latem 2024 roku lokalny serwis "wszczecinie" opublikował zdjęcia pomostu nad jeziorem Głębokie, który stanął w piasku. Właściciel wypożyczalni sprzętu wodnego alarmował, że plaża w ciągu jednego sezonu wydłużyła się o siedem metrów, a niektórzy musieli zawiesić działalność, bo rowery wodne trzeba było ręcznie ciągnąć po mokrym piachu w miejscu, w którym jeszcze sezon wcześniej swobodnie pływały w wodzie.

      Monika Szymanik to miłośniczka Szczecina. Fotografuje przedwojenne kamienice, prowadzi księgarnię z lokalną literaturą. Głębokie nazywa "najbardziej szczecińskim ze wszystkich szczecińskich jezior". - Takie szczecińskie morze. Najbardziej znane, dostępne, ikoniczne, takie, z którym mam wiele wspomnień od 25 lat, czyli od czasu, gdy zamieszkałam w Szczecinie - komentuje w rozmowie z Interią.

      Szymanik zastanawia się, czy bez pomocy urzędników jezioro mogłoby zupełnie wyschnąć. - Prawdopodobnie nie. W najgłębszym miejscu ma około czterech metrów głębokości, więc zawsze jakieś zastoiska by pozostały, ale to jest jezioro użytkowane rekreacyjnie, więc dobrze by było, aby poziom wody był stosunkowo stabilny - odpowiada dr hab. Sługocki.

      Najbliższy sezon letni nad kąpieliskiem zacznie się w czerwcu. On jest niezagrożony, podobnie jak pożegnanie zimowego sezonu przez szczecińskich i polickich morsów.

      Tobiasz Madejski, Szczecin

